Ποτέ δεν τό ‘δαμε το ανήκουστο κεφάλι

όπου μεστώναν των ματιών του οι βολβοί.

Όμως το στήθος του φλογίζει σαν κερί

κι εκεί το βλέμμα, τώρα πια σε θέση άλλη

ριζώνοντας, ζει και διαρκεί. Το στέρνο, αλλιώς,

δεν θα σε τύφλωνε, κι απ’ την καμπή του ισχίου

δεν θα κυλούσε ενός γέλιου ο μορφασμός

ώς το σημείο που ήταν πρώτα του μορίου.

Αλλιώς, η πέτρα θα ‘στεκε ανάπηρη, μισή

κάτω απ’ τους ώμους που ερειπώθηκαν στην πτώση

και δεν θα σπίθιζε όπως άγρια λεοντή

ούτε σαν έκρηξη άστρου από παντού με τόση

λάμψη: γιατί το κάθε τι από δώ σε βλέπει,

η κάθε μια γωνιά. Ζωή ν’ αλλάξεις πρέπει

(Μετάφραση: Κώστας Κουτσουρέλης)

«Είναι ένα ποίημα που σε φέρνει αντιμέτωπο με την ίδια τη δύναμη της τέχνης: το βλέμμα πάνω στο έργο δεν είναι παθητικό· είναι μια συνάντηση που σε μεταμορφώνει. Ο τελευταίος στίχος, «πρέπει να αλλάξεις τη ζωή σου», εκφράζει για μένα την ουσία της καλλιτεχνικής εμπειρίας. Η μουσική – όπως και η φιλοσοφία – υπάρχει για να φωτίζει μέσα μας έναν άξονα αλήθειας και να μας καλεί σε μια εσωτερική μεταβολή. Αυτό το ποίημα το λέει με την πιο λακωνική και συνάμα βαθιά διατύπωση» Β.Τσ.

Βασίλης Τσαμπρόπουλος, πιανίστας

Αποφοίτησε από το Εθνικό Ωδείο Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στο Ωδείο των Παρισίων, στη Διεθνή Μουσική Ακαδημία του Ζάλτσμπουργκ και στη σχολή Juillard της Νέας Υόρκης. Από το 1999 είναι καλλιτέχνης της διεθνούς δισκογραφικής εταιρείας ECM, ενώ οι συνθέσεις και οι αυτοσχεδιασμοί του αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο από κοινό και κριτικούς