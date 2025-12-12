Για να συμφωνήσουμε προκαταβολικά; Από σήμερα στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη κάθε κουβέντα… Champions League θα κόβεται από το ξεκίνημά της! Πιάνει δουλειά ο Ολυμπιακός για το ματς της Κυριακής με τον Αρη στη Θεσσαλονίκη. Παίζει στο «Κλ. Βικελίδης» την παραμονή στην κορυφή και την πρόοδο του Super League σερί του – έρχεται φουριόζος από επτά νίκες. Ο ίδιος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λοιπόν δεδομένα θα κόψει κάθε (άλλη) συζήτηση. Ακόμη και αν ο πειρασμός του Champions League είναι μεγάλος.

Διότι έκανε αυτό που έπρεπε ο πρωταθλητής στην Αστάνα κόντρα στην Καϊράτ το απόγευμα της Τρίτης. Προέκυψαν και μια σειρά από άκρως ενδιαφέροντα αποτελέσματα στην 6η αγωνιστική της league phase που ολοκληρώθηκε βράδυ Τετάρτης. Και αναπόφευκτα οι περισσότεροι έπιασαν ήδη τα κομπιουτεράκια της πρόκρισης. Εστω γνωρίζοντας ότι ακόμη υπάρχουν οξύμωρα που δεν οδηγούν πουθενά. Δύο στροφές (και 36 ματς) πριν από το φινάλε στα τέλη του Γενάρη είναι δρόμος μακρύς. Επιμένουμε όμως ότι και ο πειρασμός είναι μεγάλος

Πολλώ δε μάλλον όταν οι προσομοιώσεις που διαχειρίζονται εκατομμύρια διαφορετικά σενάρια έφτασαν να εκτιμούν πως η πρόκριση που πέρσι κρίθηκε στην ισοβαθμία των 11, μπορεί να κριθεί στους 9. Υπάρχει ένα ακραίο σενάριο ως και για τους 8. Το νέο στοιχείο όμως κάνει το «9» κεντρικό παίκτη στο τραπέζι: Δίνει πρόκριση στο 54% έπειτα και από τα αποτελέσματα της Τετάρτης. Εννέα βαθμούς που ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει κάνοντας μια νίκη και μια ισοπαλία (όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά) φιλοξενώντας τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/1) και ταξιδεύοντας στο Αμστερνταμ για την παρτίδα στον επίλογο κόντρα στον Αγιαξ (28/1). Το ποσοστό πρόκρισης του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι στο διόλου ευκαταφρόνητο 23,6%. Και το σημαντικότερο; Η τύχη του περνά από τα δικά του πόδια…

Αν όντως φτάσουν οι 9 βαθμοί (σ.σ. επαναλαμβάνουμε πως ακόμη είναι ανοιχτό και όπως υπάρχει σενάριο πρόκρισης ως και τους 8 υπάρχει και σενάριο αποκλεισμού στους 11); Τότε επί της ουσίας έχουν ήδη προκριθεί οι 20 από τις 24 ομάδες: Μαρσέιγ, Γιουβέντους, Γαλατασαράι, Μονακό και Λεβερκούζεν ισοβαθμούν από το 16 ως και το 20 της κατάταξης με αυτή τη συγκομιδή. Επί της ουσίας λοιπόν μένουν ανοιχτές ακόμη τέσσερις θέσεις. Και σε αυτό το «καρέ» θέλει να μπει και ο Ολυμπιακός αν δεν μπορέσει να κάνει 2Χ2 και να φτάσει τον τελικό απολογισμό του στους 11. Πόσες ομάδες είναι μαζί του σε αυτή την προσπάθεια ως τους 9 βαθμούς; Ακόμη 13.

Ως την Μπόντο/Γκλιμτ, τη Σλάβια Πράγας και τον Αγιαξ που έχοντας από 3 βαθμούς συγκατοικούν στις θέσεις 32-34 όλοι είναι μέσα στο κόλπο. Το εννέα δεν το προλαβαίνουν πλέον μόνο η Βιγιαρεάλ και η Καϊράτ που έχουν μόλις έναν βαθμό στον λογαριασμό τους.

Εχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν το πρόγραμμα των 13+1 ομάδων ως τους 9 βαθμούς του 54% της πρόκρισης. Και επί της ουσίας βάζει φωτιά στο σκηνικό της league phase. Εννοείται πως υπάρχουν ήδη μια σειρά από ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ότι θα είναι στο κόλπο μέχρι τέλους: Αϊντχόφεν (8), Καραμπάγκ (7), Νάπολι (7), Κοπεγχάγη (7), Μπενφίκα (6), Πάφος (6) και Σεν Ζιλουάζ (6) ακόμη και αν δεν φτάσουν στους 9 βαθμούς στην 7η στροφή θα έχουν και άλλη ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός όμως που είναι στους 5 βαθμούς για να κερδίσει αυτό το δικαίωμα θα πρέπει κόντρα στη Λεβερκούζεν να πάρει αποτέλεσμα: Νίκη για να γίνει πλέον από τα φαβορί, ισοπαλία για να παραμείνει ζωντανός.