Στην τελευταία του συνέντευξη (ΕΡΤ), ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε μέσα στην κριτική του για τους μεσσίες όχι μόνο τον Αλέξη Τσίπρα αλλά, για πρώτη φορά, τον Κυριάκο Βελόπουλο. «Υπάρχουν πολλοί στο πολιτικό σύστημα, παραδείγματος χάριν ο κύριος Βελόπουλος, που πουλάει κηραλοιφές, επιστολές του Ιησού και διάφορα άλλα προϊόντα. Θυμάται κανείς ότι έχει ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο; Το παίζει αντιμνημονιακός και έχει ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο; Εδώ ο καθένας παίζει με τη μνήμη μας. Αφήστε τους μεσσίες και τις θεωρίες. Η χώρα μας χρειάζεται σοβαρές αλλαγές ώστε να ενωθεί ο λαός σε ένα πολιτικό σχέδιο», σχολίασε –δείχνοντας προς μια κόντρα με την Ελληνική Λύση που μέχρι τώρα δεν είχε πάρει διαστάσεις.

Ο «Καταχρεωμένος»

Και ο Βελόπουλος σήκωσε το γάντι: «Εγώ θα του πω το εξής: Εμένα οι βουλευτές μου δεν με αποκαλούν “καταχρεωμένο πρόεδρο” – γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι καταχρεωμένο – ούτε με αποκαλούν με τη γνωστή λαϊκή έκφραση του συρμού…», σχολίασε (OPEN), κάνοντας λόγο για μια λέξη που αρχίζει από «γι». Η προσβλητική αναφορά συνοδεύτηκε από μια καταγγελία πως το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει το 50% των νομοσχεδίων της ΝΔ, «άρα συνεργάζονται ήδη. Θα συγκυβερνήσουν». Σπεύδοντας, προφανώς, να διαψεύσει την υπόνοια που εκπέμπεται από τη Χαριλάου Τρικούπη: πως, από τη στιγμή που η ΝΔ δεν βρίσκει συγκυβερνήτη προς τα κεντροαριστερά της, θα βρει εκ δεξιών της.

Λάρισα και πάνω

Τι κρύβεται όμως πίσω από την πασοκική επίθεση; Συνήθως στο ΠΑΣΟΚ αγνοούν τον Βελόπουλο, καταγγέλλοντας ανά περιπτώσεις ντιλαρίσματα για κοινοβουλευτική συνεργασία σε ανεξάρτητες αρχές. Τα δημοσκοπικά δείγματα, ωστόσο, δείχνουν πως υπάρχουν περιφέρειες, από τη Λάρισα και πάνω, που ο Βελόπουλος αποτελεί τη βασική αντιπολιτευτική επιλογή – ενώ, εντελώς παράδοξα, υπάρχουν και απευθείας εισροές-εκροές ψηφοφόρων μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης. Γι’ αυτό και οι επιθέσεις είναι προσωπικές, από τον Ανδρουλάκη στον Βελόπουλο και από τον Βελόπουλο στον Ανδρουλάκη, για θέματα που δεν είναι ιδεολογικά: ο ένας κατηγορεί τον άλλο πως τα έχει βρει με τη ΝΔ.

Ίχνη

Κατά την επίσκεψή του στο Μαυροβούνιο, ο Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέφτηκε τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου, όπου τα ελληνικά ίχνη είναι παρόντα – ίχνη βασισμένα στη βαλκανική γειτονία. Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταξύ άλλων ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο, το οποίο ίδρυσε τάξη για δωρεάν διδασκαλία ελληνικών. Λίγο νωρίτερα, ο κοσμήτορας Μπόρις Βουκίσεβιτς παρουσίασε στον Τασούλα μια προτομή του Αριστοτέλη (η οποία είναι δωρεά της ελληνικής πρεσβείας) και τον ξενάγησε σε μια αίθουσα διδασκαλίας, στην οποία ένας τοίχος φιλοξενεί το αντίγραφο της «Σχολής των Αθηνών» του Ραφαήλ, στο οποίο ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης βρίσκονται στο κέντρο.

Απορία

Τι σημαίνει, άραγε, «Τζιτζής»;