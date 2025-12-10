Επιβεβαίωσε χθες η Κομισιόν το ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» για το ότι η αρμόδια διεύθυνσή της έχει στείλει πίσω στην Ελλάδα το σχέδιο που υπέβαλε στο πλαίσιο του μηχανισμού SAFE. Ερωτηθείς από την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες Μαρία Βασιλείου, για το ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της παρέμβασής της, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τομά Ρενιέ εξήγησε ότι οι υπηρεσίες θα αφιερώσουν «τον Δεκέμβριο και ίσως λίγο περισσότερο, αν χρειαστεί, για να αναλύσουμε αυτά τα εθνικά σχέδια», προσθέτοντας ότι «τα θετικά νέα από τις διαρροές είναι ότι η Επιτροπή ασχολείται έντονα και είναι ήδη αρκετά ενεργή στην ανάλυση αυτών των σχεδίων. Οταν έχουμε μια ερώτηση σχετικά με τα εθνικά σχέδια που έχουμε λάβει, όπως συμβαίνει με την Ελλάδα, απευθυνόμαστε στις εθνικές αρχές για να ζητήσουμε ορισμένες διευκρινίσεις». Ο εκπρόσωπος έκανε λόγο για «μια φυσιολογική διαδικασία» τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να τη σχολιάσει εκτενέστερα, επειδή η άμυνα και το περιεχόμενο των εθνικών σχεδίων είναι, εξ ορισμού, ευαίσθητα θέματα. Επέμεινε, πάντως ότι «κανένα σχέδιο δεν έχει απορριφθεί από την Επιτροπή», όπως είχε επισημάνει, άλλωστε, και το σχετικό ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ».

Δόσεις με καθυστερήσεις;

Τι σημαίνουν, όμως, όλα αυτά για το χρονοδιάγραμμα των καταβολών των δόσεων του δανείου του SAFE; Δεν αποκλείονται οι καθυστερήσεις, ακούω. Σύμφωνα με πληροφοριοδότη της στήλης, οι αλλαγές και διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί από την ελληνική πλευρά μεταφράζονται σε αρκετή δουλειά για τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Επισημαίνεται, άλλωστε, ότι ένα από τα προβλήματα του ελληνικού φακέλου ήταν ότι πρότεινε ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους σχεδόν 3 δισ. ευρώ, ποσό πολλαπλάσιο από τα 787.669.283 εκατ. ευρώ που μας αντιστοιχούν από το SAFE. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν απάντησε, πάντως, στα «ΝΕΑ» ότι «δεν θα μιλούσα για καθυστερήσεις σε αυτό το στάδιο». Εξήγησε ότι η αρμόδια κοινοτική διεύθυνση ελέγχει «αν πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται στον κανονισμό», αν είναι «λίγο πολύ εντός των προσωρινών κατανομών που δώσαμε», καθώς και αν οι προτεινόμενες επενδύσεις αφορούν πράγματι τους αμυντικούς σκοπούς που έχει ορίσει η ΕΕ.

Στο Φανάρι για λύση του δράματος

Στην Κωνσταντινούπολη θα ταξιδέψει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία της εκκλησίας της Κρήτης, με στόχο μια συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, προκειμένου να προχωρήσει η επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει με την εκλογή μητροπολιτών και τη σύγκρουση με το Φανάρι. Προσέξτε, όμως, τι μεσολάβησε στο παρασκήνιο: Την προηγούμενη εβδομάδα όρισε ως Μητροπολίτη Μοσχονησίων τον ιεράρχη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Ειρηναίο, προκειμένου να «χηρέψει» μια ακόμη μητρόπολη στο νησί. Ο Ειρηναίος, όμως, παραιτήθηκε, μη αποδεχόμενος ουσιαστικά την απόφαση για τη «μετακίνησή» του. Η κίνηση αυτή δίνει ένα νέο διέξοδο στην κρίση. Με δύο χηρεύουσες μητροπόλεις πια (Σφακίων και Χανίων) ο Ειρηναίος θα υποβάλει επισήμως την παραίτηση στον Βαρθολομαίο, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ευγένιου και, στη συνέχεια, το Πατριαρχείο θα στείλει εξαρχία στην Κρήτη για να εκλέξει τους δύο μητροπολίτες.

Τα «καρφιά» του Παυλόπουλου

Από τη Βουλή πέρασε χθες ο Προκόπης Παυλόπουλος, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης της Βουλής των Ελλήνων για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975. Εκανε κι ένα πηγαδάκι με δημοσιογράφους, οι οποίοι, επί τη ευκαιρία, τον ρώτησαν για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Συγκράτησα ειδικά όσα είπε για το θέμα της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας με νόημα ότι «το γεγονός ότι οι επιλογές που έγιναν ήταν από εσφαλμένες έως εντελώς κομματικές, οδηγούν στη λογική να πάμε να αναθεωρήσουμε τη διάταξη, χωρίς όμως να ξέρουμε πως…». Με την αιχμή πως κάποιες αρρυθμίες «δεν είναι πρόβλημα του Συντάγματος, αλλά αυτού που το εφαρμόζει».

Ο ΠτΔ και μια τέντα

Στα εγκαίνια της έκθεσης παρέστη και ο Κώστας Τασούλας, καθώς ήταν αυτός που ξεκίνησε τη διοργάνωσή της. Οπότε βρήκε κι αυτός την ευκαιρία να τα ξαναπεί με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες που τους είχε χάσει μετά τη μετακόμισή του στο Προεδρικό. Πάνω στην κουβέντα είπε, μάλιστα, ότι χρειάστηκε να κάνει παρέμβαση για μια… χαμηλή τέντα ενός περιπτέρου στη Βασιλίσσης Σοφίας, που εμπόδιζε τους εύζωνες να διασχίσουν το πλακόστρωτο μπροστά από τα λουλουδάδικα. Ο Τασούλας ανέφερε ότι επικοινώνησε με τη Βουλή, αλλά και με τον Χάρη Δούκα, ο οποίος έδωσε εντολή σε συνεργείο του δήμου να λύσει το πρόβλημα για να μη… σκουντουφλάει η Προεδρική Φρουρά. Ηθικό δίδαγμα: Ακόμη και ένα τεντόπανο στην Ελλάδα θέλει «μέσο».