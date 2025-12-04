Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση που ενδέχεται να καθορίσει την πορεία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας για τις επόμενες δεκαετίες. Η Κομισιόν αναμένεται στις 10 Δεκεμβρίου να παρουσιάσει αναθεώρηση της απόφασης του 2023, η οποία προβλέπει την απαγόρευση πώλησης νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035. Παρότι απομένουν ακόμη έντεκα χρόνια, η πίεση από τη βιομηχανία και κράτη-μέλη με υψηλή εξάρτηση από τον κλάδο έχει ενταθεί, προκαλώντας ανησυχία για την ανθεκτικότητα ενός τομέα που αποτελεί θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Γερμανία, υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, έχει αλλάξει πλήρως στάση σε σχέση με το 2023 και ζητά χαλάρωση του πλαισίου, παράταση του χρονοδιαγράμματος και εξαιρέσεις για υβριδικά οχήματα, νέους κινητήρες βενζίνης και φυσικού αερίου, καθώς και τεχνολογίες όπως τα e-fuels. Στο πλευρό της βρίσκονται η Ιταλία και χώρες όπως η Σλοβακία, σχηματίζοντας ένα μπλοκ κρατών που θεωρεί ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν μπορεί να επιβληθεί με τόσο αυστηρούς όρους, ειδικά σε περίοδο μειωμένης ζήτησης και αυξημένου κόστους παραγωγής.

Απέναντι σε αυτό το μέτωπο, η Γαλλία και η Ισπανία επιμένουν στη διατήρηση του αρχικού σχεδίου, προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση θα μπορούσε να ανακόψει τις επενδύσεις που ήδη κατευθύνονται προς τη νέα τεχνολογία. Παρά τις αντιστάσεις, οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Κομισιόν εξετάζει ήδη αλλαγές. Ο επίτροπος Μεταφορών Αποστόλης Τζιτζικώστας δήλωσε ότι μελετάται πακέτο μέτρων στήριξης της βιομηχανίας, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει και προσαρμογές στο όριο του 2035. Όπως επιβεβαίωσε, η επιστολή του Μερτς έγινε δεκτή θετικά και όλα τα τεχνολογικά μονοπάτια είναι πλέον υπό εξέταση.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, η ανακοίνωση να μετατεθεί για τις αρχές του 2026, λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας που απαιτείται για την αξιολόγηση των προτάσεων. Το βασικό διακύβευμα παραμένει το τι σημαίνει για την ευρωπαϊκή οικονομία η εφαρμογή του αρχικού σχεδίου. Από το 2035, όλα τα νέα οχήματα που θα πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές CO₂, αφήνοντας εκτός αγοράς τους συμβατικούς κινητήρες και επιτρέποντας μόνο ηλεκτρικά και υδρογονοκίνητα μοντέλα, με εξαίρεση κινητήρες που λειτουργούν αποκλειστικά με συνθετικά καύσιμα ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα.

Η απαγόρευση δεν αφορά τα μεταχειρισμένα οχήματα ούτε τις μοτοσικλέτες, ενώ η πλήρης κατάργηση κάθε μορφής κινητήρων εσωτερικής καύσης τοποθετείται ενδεικτικά στο 2050. Παρ’ όλα αυτά, η βιομηχανία προειδοποιεί ότι η διατήρηση του αυστηρού πλαισίου θα επιβαρύνει μια ήδη εύθραυστη αγορά. Στελέχη όπως αυτά της BMW επισημαίνουν πως, αν δεν αλλάξει το χρονοδιάγραμμα, υπάρχει κίνδυνος μαζικών απωλειών θέσεων εργασίας και συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Ευρώπη καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη βιομηχανική της αντοχή και στις περιβαλλοντικές της φιλοδοξίες. Οι αποφάσεις των επόμενων εβδομάδων θα καθορίσουν όχι μόνο το τεχνικό μέλλον του αυτοκινήτου, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας σε έναν παγκόσμιο κλάδο που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς.