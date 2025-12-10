Το ΠΑΣΟΚ είπε ότι θα ξεκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και θα το κάνει: αύριο, στις 6 το απόγευμα στην ΕΣΗΕΑ, το ινστιτούτο InSocial, σε συνεργασία με τους τομείς Θεσμών και Διαφάνειας του κόμματος, ετοιμάζει εκδήλωση με θέμα «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης». Εκτός από τον χαιρετισμό της Ευαγγελίας Λιακούλη και του Χρήστου Κακλαμάνη, θα συζητήσουν οι νομικοί Μπάμπης Ανθόπουλος, Κώστας Μποτόπουλος, Νίκος Παπασπύρου και Κωνσταντίνα Γεωργάκη, ενώ την κεντρική ομιλία θα κάνει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος (και συνταγματολόγος) Ευάγγελος Βενιζέλος. Βασικό θέμα της κουβέντας, πάντως, αναπόφευκτα θα είναι το άρθρο 86.

Πρωτοβουλίες συνεννόησης

Αυτό το άρθρο, δηλαδή το περί ευθύνης υπουργών, είναι το σημείο πάνω στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε να υπάρξει συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων και κοινή πρόταση για την αλλαγή του – υπήρχε, δε, η αίσθηση πως ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα στείλει και τις σχετικές επιστολές στις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ώστε η συζήτηση να τους περιλαμβάνει. Επί του θέματος, πάντως, θα υπάρξουν και άλλες εκδηλώσεις, όμως προφανώς στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να είναι διακριτικοί, για να μην μπλεχτούν στο κουβάρι των σχέσεων μεταξύ του παλιού, ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα – τουλάχιστον για την ώρα.

Δημοσκόπηση

Με την επισήμανση πως κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για την όποια απήχηση ενός κόμματος που δεν έχει καν ιδρυθεί ακόμα, η πρώτη δημοσκόπηση που αφορά αμιγώς το κόμμα Τσίπρα (Pulse) έχει θετικά και αρνητικά σημεία. Το πιο θετικό, για τον πρώην πρωθυπουργό, είναι πως 10% των ερωτώμενων απαντούν πως «σίγουρα θα μπορούσε» να καλύψει το «αντιπολιτευτικό κενό», ενώ 21% απαντούν πως «μάλλον θα μπορούσε». Πράγμα που σημαίνει πως, είτε τον ψηφίζει κανείς είτε όχι, ο Τσίπρας είναι μια φιγούρα την οποία κοιτάει και με την οποία ασχολείται κάποιος ως αντίπαλο δέος – βοηθάει το γεγονός πως έχει πρωθυπουργική εμπειρία και αρκετές «μονομαχίες» με τον σημερινό Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Με θυμώνει»

Το χειρότερο σημείο δεν είναι ούτε τα χαμηλά νούμερα του εύρους απήχησης ούτε οι απαντήσεις στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα – κι ας είναι ενδεικτικό πως πρώτη έρχεται η ασυνέπεια και δεύτερη η ανειλικρίνεια. Είναι πως στην ερώτηση «ποια από τις φράσεις περιγράφει καλύτερα τον τρόπο που βλέπετε μια πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική», η πρώτη απάντηση, με 29%, είναι το «με θυμώνει» και μετά, με 21%, το «με αφήνει αδιάφορο». Γιατί ο θυμός κρατάει; Ο Τσίπρας έχει να κυβερνήσει από το 2019. Μια εξήγηση είναι πως τα αισθήματα που καταλάγιασαν με την παραίτησή του οξύνθηκαν και πάλι από την «Ιθάκη».

Απορία

Στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα φάει πιο πολύ «ξύλο» για τον εξώστη, ο Τσίπρας ή ο Φάμελλος;