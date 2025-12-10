Τον 24ο τόμο της εκδοτικής σειράς «Ο κύκλος των Μουσείων» με τίτλο «Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» παρουσίασε στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας η LAMDA Development. Η έκδοση, αφιερωμένη στο ομώνυμο μουσείο, εντάσσεται στην πρωτοβουλία της LAMDA για την ανάδειξη γνωστών και λιγότερων γνωστών μουσείων της Ελλάδας, στο πλαίσιο της προστασίας της πολιτισμικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς της χώρας.

Ο πολυτελής τόμος, τον οποίο υπογράφει η αρχαιολόγος και διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας δρ Αναστασία Κουμούση, αναδεικνύει το αρχαιολογικό παρελθόν μιας πόλης με μακρά ιστορική διάρκεια, η οποία ξεκινά από την προϊστορική εποχή και φτάνει έως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Για την έκδοση μίλησαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο αντιπρόεδρος της LAMDA Development, Βαγγέλης Χρόνης και η συγγραφέας.

Οι τόμοι της σειράς «Ο κύκλος των Μουσείων» δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, είναι ελεύθερα προσβάσιμοι διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της LAMDA www.lamdadev.com και η έντυπή τους μορφή διατίθεται δωρεάν σε επιλεγμένους αποδέκτες, όπως Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. O τόμος εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Ολκός, υπό την εκδοτική φροντίδα της Ειρήνης Λούβρου.