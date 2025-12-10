Σε επιφυλακή βρίσκεται η Ελλάδα για την εξέλιξη των ζωονόσων που αποδεκατίζουν το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Σε πάνω 750 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το «κόστος» των ζωονόσων στα αιγοπρόβατα από τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας από τον Αύγουστο του 2024, καθώς έχουν χαθεί μόνο από την ευλογιά πάνω από 430.000 σε όλη τη χώρα, ενώ περίπου 10.000 ζώα χάθηκαν από το 2024 έως σήμερα και από άλλες ζωονόσους, όπως πανώλη χοίρων, πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, καταρροϊκός πυρετός και αφθώδης πυρετός.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, υπολογίζεται ότι την τελευταία διετία χάθηκαν περίπου 500.000 παραγωγικά ζώα από τις ζωονόσους και φυσικές καταστροφές και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα παραγωγικά ζώα της χώρας είναι περίπου 6 εκατομμύρια, έχει χαθεί σχεδόν το 10% του ζωικού κεφαλαίου.

Τα επίσημα συγκεντρωτικά στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς προβάτων για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025 αναφέρουν ότι συνολικά έχουν καταγραφεί 1.834 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων, σε 2.270 εκτροφές σε όλη τη χώρα, ενώ έχουν θανατωθεί 433.229 ζώα, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Τα περισσότερα από τα 1.834 κρούσματα καταγράφονται στη Λάρισα (244), την Ξάνθη (207), τις Σέρρες (172), τον Εβρο (164) και την Αχαΐα (160). Για την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (24-30 Νοεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 80 νέα κρούσματα σε 17 Περιφερειακές Ενότητες, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων.

Νέος πονοκέφαλος

Και ενώ η ευλογιά συνεχίζει να αποδεκατίζει τα κοπάδια των ελλήνων κτηνοτρόφων με τα ζώα που έχουν θανατωθεί να φτάνουν έως και τις 4 Δεκεμβρίου τις 433.229, ένας νέος πονοκέφαλος έχει ξεσπάσει, καθώς κρούσματα πανώλης των χοίρων έχουν εντοπιστεί και αυξάνονται σε γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, και μάλιστα κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την 1η έως και τις 20 Νοεμβρίου κοινοποιήθηκαν μέσω του συστήματος ADIS της ΕΕ 70 εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία, ενώ 37 από τις εστίες επιβεβαιώθηκαν σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ειδικότερα στη Βουλγαρία έχουν εντοπιστεί από την αρχή του χρόνου έως και τα τέλη Νοεμβρίου 2025 479 εστίες σε αγριόχοιρους.

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι ελάχιστα, ωστόσο οι Αρχές είναι σε αυξημένη επιφυλακή μετά τον εντοπισμό δεκάδων κρουσμάτων κοντά στα σύνορα, υπό τον φόβο εξάπλωσης της ζωονόσου και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το διάστημα 2023-2024 θανατώθηκαν 1.165 οικόσιτοι χοίροι, ενώ το 2025 τα κρούσματα είναι ελάχιστα. Τον περασμένο Φεβρουάριο είχαν εντοπιστεί 36 εστίες στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ενώ τον Ιούνιο είχε επιβεβαιωθεί μία εστία της νόσου σε χοιροτροφική εκμετάλλευση στην ΠΕ Σερρών. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφάρμοσε άμεσα μέτρα, τα οποία περιλάμβαναν: δημιουργία Απαγορευμένων Ζωνών, θανάτωση όλων των ευαίσθητων ζώων, και επιδημιολογική διερεύνηση με ανίχνευση της προέλευσης της νόσου και όλων των πιθανών επαφών με άλλες εκμεταλλεύσεις.