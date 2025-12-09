Στο μέτωπο των υποκλοπών έσκασαν χθες και νέα «κακά μαντάτα» για την Intellexa και τους ιδιοκτήτες της από τις ΗΠΑ. Αυτή τη φορά, μάλιστα, έχουν την υπογραφή του Κογκρέσου, που δημοσιοποίησε την ετήσια επικαιροποίηση του νόμου για την εθνική άμυνα και ασφάλεια (National Defense Authorization Act 2026), η οποία περιλαμβάνει νέες διατάξεις για τον περιορισμό της χρήσης και διάδοσης λογισμικών παρακολούθησης. Στο άρθρο 5304 το Κογκρέσο διατυπώνει την άποψη ότι, παρά τη νόμιμη και αναγκαία χρήση τεχνολογιών κυβερνοδιείσδυσης κατά της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων κ.ά., η ταχεία ανάπτυξη της εμπορικής αγοράς τους έχει ενισχύσει την ικανότητα κρατικών και μη κρατικών δρώντων να στοχοποιούν άτομα για κακόβουλους σκοπούς. Το NDAA 2026 προβλέπει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεσμεύεται να αντιταχθεί σε κάθε κατάχρηση τέτοιων εργαλείων για τη στοχοποίηση ατόμων που ασκούν διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, ενώ παράλληλα επιδιώκει στενό συντονισμό με συμμάχους για την αποτροπή εξαγωγής τους σε καθεστώτα ή χρήστες που πιθανόν να τα αξιοποιήσουν κακόβουλα (όπως στο Σουδάν, όπου εξήχθη με ελληνική άδεια).

Οι κυρώσεις και η δίκη

Η νομοθέτηση των παραπάνω έχει ειδικό βάρος σε σχέση με τις κυρώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί στην Intellexa και στους Ταλ Ντιλιάν, Σάρα Χάμου και Φέλιξ Μπίτζιο για το Predator. Προστίθεται, δηλαδή, και μια θεσμική και νομοθετική κατοχύρωση που ενισχύει τη βαρύτητα των ήδη επιβληθεισών κυρώσεων και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω δράσεις, σε συνδυασμό με τις νέες πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι το Predator συνεχίζει να χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες. Να σας πω, βέβαια, ότι τα νέα στοιχεία θα τεθούν υπ’ όψιν της Δικαιοσύνης, αφού είναι σε εξέλιξη η εκδίκαση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων από το Predator στην Ελλάδα. Το δικαστήριο θα συνεδριάσει σήμερα με δύο μάρτυρες που έχουν κομβικό ρόλο στην έρευνα της υπόθεσης, τον πρώην πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών Χρήστο Ράμμο και το πρώην μέλος της Αρχής, καθηγητή, ειδικό στην κυβερνοασφάλεια και πρώην πρύτανη Στέφανο Γκρίτζαλη.

Αντιδράσεις για την επιστροφή του σχεδίου

Η αρχική απόρριψη από την Κομισιόν του επενδυτικού σχεδίου ύψους 2,95 δισ. ευρώ που κατέθεσε η Ελλάδα για χρηματοδότηση από τον μηχανισμό SAFE, ποσού πολλαπλάσιου από τα 787.669.283 ευρώ που μας έχουν κατανεμηθεί, προκάλεσε χθες την αντίδραση τόσο από την πλευρά του «Πενταγώνου» όσο και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Οπως αποκάλυψαν χθες «ΤΑ ΝΕΑ», η αρμόδια διεύθυνση της Επιτροπής έστειλε επιστολή ζητώντας από τις ελληνικές Αρχές να διορθώσουν και να υποβάλουν ξανά τον σχετικό φάκελο, τηρώντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Πληροφορίες κάνουν λόγο, δε, για προβλήματα με συγκεκριμένα έργα που έχουν κατατεθεί. Πηγές του υπουργείου Αμυνας, πάντως, χωρίς να διαψεύδουν την επιστολή, υπεραμύνθηκαν του ελληνικού επενδυτικού σχεδίου, λέγοντας πως κατέθεσαν σχέδιο με «δίχτυ ασφαλείας», ώστε αν κάποιο έργο καθυστερήσει ή δεν προχωρήσει, τη θέση του να πάρει το επόμενο στη σειρά. Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι έκαναν μια «ευφυή ιεράρχηση των έργων» – την οποία προφανώς δεν αντιλήφθηκαν οι υπηρεσίες της Κομισιόν. Από την αντιπολίτευση κατέγραψα ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος για πολλοστή φορά ζήτησε να υπάρξει ενημέρωση της Επιτροπής Εξοπλιστικών και της Επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας της Βουλής για το πρόγραμμα SAFE.

Με μακρά λίστα «αγορών» το ΚΥΣΕΑ

Εν τω μεταξύ, συνεδριάζει σήμερα το πρωί το ΚΥΣΕΑ, με την ατζέντα να αφορά τα τελευταία εξοπλιστικά προγράμματα που πέρασαν από τη γαλάζια πλειοψηφία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Μεταξύ αυτών, το σύστημα PULS, η αναβάθμιση των πυροβόλων των φρεγατών ΜΕΚΟ, η προμήθεια νέων μη επανδρωμένων ελικοπτέρων για φρεγάτες FDI. Μεγάλη η λίστα.

Ο καταζητούμενος Ιταλός

Το μεγαλύτερο από τα προγράμματα προς έγκριση είναι, βεβαίως, η προμήθεια των ισραηλινών πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων τύπου PULS από την Elbit Systems, ύψους 692 εκατ. ευρώ. Συμπτωματικά χθες, σε διεθνή Μέσα, έγινε μεγάλο θέμα με την κόντρα της εταιρείας με την NSPA, την υπηρεσία προμηθειών του ΝΑΤΟ, η οποία έχει παγώσει συμβάσεις της με τον ισραηλινό κολοσσό και θυγατρική του, καθώς ερευνώνται υποθέσεις διαφθοράς για τις οποίες η Elbit απάντησε ότι έχει ξεκινήσει «εκτεταμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης». Πώς έφτασε στην Ελλάδα η είδηση αυτή; Λόγω της έκδοσης διεθνούς εντάλματος σύλληψης για έναν ιταλό πολίτη που θεωρείται ύποπτος ότι ενήργησε για λογαριασμό της ισραηλινής εταιρείας σε σειρά σημαντικών συμβάσεων. Ο καταζητούμενος από τον Νοέμβριο του 2024 εμφανίζεται και ως ιδιοκτήτης εταιρείας στην Ελλάδα, με αντικείμενο την εμπορική διαμεσολάβηση στην πώληση όπλων και πυρομαχικών.