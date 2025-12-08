Πολιτική

Κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα ασκεί σε γραπτή του δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Συγκεκριμένα ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται […]