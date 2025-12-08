Την Τρίτη το πρωί στις 11.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κ. Μητσοτάκης: Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους αγρότες – Ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς
Κάλεσε σε ουσιαστικό διάλογο με ανοιχτούς δρόμους και με συγκεκριμένα αιτήματα, επισημαίνοντας τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς.
Λαφαζάνης: «Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πανικό γιατί διαλύονται, ο Τσίπρας τους έκανε τον επίκηδειο στο Παλλάς»
O Παναγιώτης Λαφαζάνης, σχολίασε τα όσα ακολούθησαν την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς. «Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πανικό γιατί διαλύονται», δήλωσε το πρωί της Δευτέρας, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «απαράδεκτη» την εξώθηση σε παραίτηση του διευθυντή της Αυγής. «Είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό; Δεν έχουν ποσοστά, δεν έχουν απήχηση στην κοινωνία. Είναιαπαράδεκτο να απολύεις τον διευθυντή μιας εφημερίδας […]
Σκληρή απάντηση Τσίπρα στους επικριτές του «εξώστη» – Παραιτήθηκε ο διευθυντής της «Αυγής»
Στις αντιδράσεις του προοδευτικού χώρου σχετικά με την παρουσία του Τσίπρα στο Παλλάς εστιάζουν κύκλοι της Αμαλίας. Κατά αυτούς το ουσιαστικό δεν είναι οι αναμενόμενες επιθετικές αντιδράσεις από το Μαξίμου και συντηρητικούς κύκλους, αλλά οι αντιδράσεις στον αριστερό και προοδευτικό χώρο όπου αναδεικνύονται αντιφάσεις, ξεπερασμένα κριτήρια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εμπάθειες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει άτυπη […]
Αντώνης Σαμαράς για αγρότες: «Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία»
Κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα ασκεί σε γραπτή του δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Συγκεκριμένα ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται […]