Μετά την Google, τη Διεθνή Αμνηστία και διεθνείς φορείς κυβερνοασφάλειας, ξεκίνησε και η Apple τις ειδοποιήσεις χρηστών των προϊόντων της που πιθανόν να έχουν στοχοποιηθεί με κατασκοπευτικά λογισμικά, ανάμεσά τους και το γνώριμό μας Predator. Τρεις εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς και δημοσιεύματα σε Ελλάδα και Ισραήλ, επιβεβαίωσαν με νέα στοιχεία ότι το Predator, παρά τις αυστηρότατες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στα νομικά και φυσικά πρόσωπα από τις ΗΠΑ, χρησιμοποιείται κανονικότατα ακόμα και σε χώρες που οι κυβερνήσεις τους διαψεύδουν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτό. Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Apple, η εταιρεία έχει στείλει ειδοποιήσεις ασφαλείας σε χρήστες σε τουλάχιστον 150 χώρες (!) χωρίς, ωστόσο, να δίνει ακριβή ανάλυση για το πόσες στοχοποιήσεις εντόπισε από το κάθε λογισμικό. Η Google στη δική της ανάλυση επισήμανε πως μεγάλο μέρος της παράνομης αυτής δραστηριότητας αφορά το Predator. Οι ανακοινώσεις αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο φόντο της δίκης που είναι σε εξέλιξη στο Μονομελές Πρωτοδικείο, με κατηγορούμενους τους Ταλ Ντιλιάν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιο και Γιάννη Λαβράνο, συνδεόμενους με την Intellexa και την εταιρεία Krikel, μέσω της οποίας το Predator εξήχθη από την Ελλάδα, με άδεια του υπουργείου Εξωτερικών, σε χώρες όπως το Σουδάν, όπου εντοπίστηκε η χρήση του από την παραστρατιωτική ομάδα που ευθύνεται για τη σφαγή στο Νταρφούρ.

«Κανένα σχόλιο»

Η απάντηση του Ντιλιάν τόσο στο δικαστήριο όσο και μπροστά στις νέες αποκαλύψεις των ΜΜΕ είναι πως η Intellexa πουλάει το λογισμικό μόνο σε «νόμιμα κράτη». Ερωτηθείς ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως δεν θεωρεί πως πρόκειται για μια έμμεση παραδοχή του Ντιλιάν ότι ο χρήστης του λογισμικού του ήταν η ελληνική κυβέρνηση, αλλά ότι ακούει την απάντηση αυτή «ως μια πιο γενική τοποθέτηση, για την οποία δεν έχω να κάνω και κανένα σχόλιο». Κανένα σχόλιο δεν υπήρξε, επίσης, για την αποκάλυψη που σας μετέφερα, σχετικά με τη δυνατότητα των υπαλλήλων της Intellexa να ακούνε αυτούς που ήταν υπό παρακολούθηση με το λογισμικό της. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούσαν να ακούν και στόχους σε εξαιρετικά ευαίσθητες θέσεις για την εθνική ασφάλεια…

Εβδομάδα του «Φραπέ»

Στο «μέτωπο» της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή η εβδομάδα προμηνύεται εκρηκτική. Η εξεταστική θα συνεδριάσει την Πέμπτη και την Παρασκευή, με πρώτο μάρτυρα στη λίστα τον περιβόητο «Φραπέ», κατά κόσμο Γιώργο Ξυλούρη, που στην πρώτη του κλήση αρνήθηκε να εμφανιστεί και, στη συνέχεια, μας μπέρδεψε για τις προθέσεις του. Πρώτα απειλούσε ότι θα μιλήσει με στοιχεία «για όλους» και θα «τρέχουν πολλοί». Κάτι ίσως να μεσολάβησε όμως και σε επόμενες δηλώσεις του εμφανίστηκε… κατευναστικός, διαβεβαιώνοντας πως «δεν θα κάψω κανέναν με την κατάθεσή μου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ» (στο Star) και πως «ούτε φωτιά κρατώ, ούτε κάρβουνα έχω μαζί μου». Μαντεύω, βέβαια, από τη διάθεση των βουλευτών, πως ό,τι και να πει, προσάναμμα θα γίνει… Οσο για την Παρασκευή, αναμένεται να καταθέσουν ο βουλευτής Ρεθύµνου του ΠΑΣΟΚ Μανόλης Χνάρης και ο Χρήστος Μπουκώρος.

Ο ανασχηματισμός και το καλώδιο

Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης της Κύπρου από τον Νίκο Χριστοδουλίδη αιφνιδίασε την Αθήνα, στο φόντο των διαφωνιών για το GSI, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Θυμίζω ότι ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, είχε φέρει αντιρρήσεις, προαναγγέλοντας ως και ενδεχόμενη παραίτηση εξαιτίας του GSI. Ενώ ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, στήριζε το έργο. Τελικά, παρέμεινε ο πρώτος και ανασχηματίστηκε ο δεύτερος. Ο διάδοχός του, Μιχάλης Δαμιανός, είναι κι αυτός υποστηρικτής του «καλωδίου», λένε στη Λευκωσία. Η παραμονή του Κεραυνού όμως μπορεί να αποδειχθεί μήνυμα για το μέλλον και η Αθήνα, δικαίως, αναρωτιέται αν σηματοδοτεί τη διατήρηση των κυπριακών επιφυλάξεων.

Τα ενεργειακά και ο έλεγχος της ΑΙ

«Για τον πρόεδρο Τραμπ, το να είναι η Ελλάδα ένας ενεργειακός κόμβος στην περιοχή ήταν πολύ σημαντικό» τόνισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ με αφορμή την επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη. Η πρεσβευτής των ΗΠΑ αποκάλυψε πως υπάρχει «ισχυρή διάθεση για επενδύσεις» από αμερικανικές εταιρείες, ενώ ειδικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα σχολίασε ότι συνιστά και έναν «ανερχόμενο τεχνολογικό κόμβο», υπογραμμίζοντας πως «όποιος ελέγχει την ενέργεια, θα ελέγχει και την Τεχνητή Νοημοσύνη». Δίνοντας μια γεύση από τα μελλοντικά σχέδιά της, επιβεβαίωσε ότι τον Απρίλιο θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον μια νέα συνάντηση «3+1», δηλαδή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ΗΠΑ, η οποία θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στα ενεργειακά.