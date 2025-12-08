Αν μπορεί να κρίνει κάποιος από την κυριακάτικη διαρροή εξ Αμαλίας, ο Αλέξης Τσίπρας ενοχλήθηκε από την κριτική πως η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου του (που βασικά, δεν ήταν παρουσίαση) θύμιζε παράλληλα reunion του ΣΥΡΙΖΑ και τιμωρία των στελεχών του, με εξορία στον εξώστη. Αν κάποιος έχει όντως διαβάσει την «Ιθάκη», πάντως, γνωρίζει πως το αφήγημα που καταθέτει εκεί ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους πρώην ψηφοφόρους του – όχι αυτούς του 2015, αυτούς του 2019, που έχουν ήδη αιτιολογήσει ή δικαιολογήσει όλα τα σφάλματα της διακυβέρνησής του. Κάτι παρόμοιο έχει διαπιστωθεί και σε σχετικές δημοσκοπικές έρευνες, είτε έχουν δει το φως της δημοσιότητας είτε όχι.

Αντιφάσεις

Μπορεί να είναι η παρουσίαση reunion και τιμωρία μαζί; Αν όντως ο Tσίπρας απευθύνεται στο 32% του 2019, γίνεται – γιατί αυτοί οι ψηφοφόροι απογοητεύτηκαν από την επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση και από όσα έγιναν μετά. Ο Τσίπρας αποδίδει την κακή εικόνα στις προσωπικές φιλοδοξίες και τις διαφορετικές ομάδες που αναπτύχθηκαν στο κόμμα. Ολοι αυτοί, στελέχη και μέλη, στον πάλαι ποτέ ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ ανήκουν – δύσκολα θα έβρισκες κάτι άλλο. Και αυτοί που ήταν παρόντες (άρα ως επί το πλείστον συμφωνούν μαζί του) χειροκρότησαν δυνατά στην καταγγελία για τη σημερινή ανεπάρκεια της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Είτε αυτή ήταν παρούσα είτε όχι.

Όχι όλοι

Ηξεραν όλοι οι συνεργάτες του Τσίπρα εκ των προτέρων τον τρόπο που θα αντιμετώπιζε τους πρώην συντρόφους του; Φαίνεται πως όχι. Ηταν όλοι υπέρ του τρόπου και του ύφους; Φαίνεται πως όχι. Το περίμεναν μήπως τα πρόσωπα στον εξώστη; Σίγουρα όχι. Ομως ο πρώην πρωθυπουργός δεν έκανε κάτι τελείως ξεκούδουνο. Και σίγουρα δεν έκανε κάτι που δεν συμβαδίζει με την αντίληψη που διατρέχει την «Ιθάκη» – όποιος, δε, έχει ζήσει κάποια από αυτά από κοντά, ήταν παρών στα υπουργικά συμβούλια ή στις κλειστές αίθουσες των κομματικών γραφείων και ξέρει αυτά που γράφτηκαν, αλλά και όσα για τον έναν ή τον άλλο λόγο δεν γράφτηκαν, δεν μπορεί να έχει εκπλαγεί.

Και το ΠΑΣΟΚ;

Σε αυτή την εξίσωση πού μπαίνει το ΠΑΣΟΚ; Η φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν παρούσα στο γραφικό που συνόδευε το πρώτο θέμα της κυριακάτικης «Αυγής» και κόστισε στον Σπύρο Σουρμελίδη τη δουλειά του. Η αλήθεια είναι πως εντός του ΠΑΣΟΚ επιλέγουν να είναι πολύ προσεκτικοί στις προσεγγίσεις τους στα αριστερά, όμως είναι δεδομένο πως το τελευταίο διάστημα είναι πιο δεκτικοί στις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά – με μία εκ των δύο πλευρών, μάλιστα, η επικοινωνία είναι τακτική, εδώ και μήνες. Τα ίδια πρόσωπα έχουν ανοιχτούς διαύλους και με την πράσινη εσωκομματική αντιπολίτευση.

Απορία

Ποιος έχει χρησιμοποιήσει, πριν από τη διαρροή του Αλέξη Τσίπρα, τη λέξη «ιερατείο» για τους επικριτές του; Στοιχείο: έχει κι αυτός διατελέσει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ