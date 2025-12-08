Το αγροτικό πρόβλημα δεν είναι σαν άλλων δεκαετιών και η επιχείρηση να μετακινήσει τη συζήτηση η κυβέρνηση στον κοινωνικό αυτοματισμό και σε αστείες θέσεις τύπου «μην κλείνετε τους δρόμους» δεν βγαίνει. Πιο πολύ και πιο έντονα από ποτέ εξάλλου το πώς θα εξελιχθεί το αγροτικό και κτηνοτροφικό θέμα συνδέεται καθολικά με το τι τιμές θα έχουμε, τι ύπαιθρο θέλουμε και τι είδους ποιότητες στη διατροφική μας αλυσίδα. Σήμερα η όλη αντιπαράθεση εστιάζεται στο γκροτέσκο σίριαλ της Εξεταστικής Επιτροπής όπου διάφοροι τύποι με περίσσιο θράσος και ενώ φέρονται να εμπλέκονται στην παράνομη καταβολή και κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων με μπλεγμένες και διάφορες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, πουλούν πνεύμα.

Κι όμως τα δομικά θέματα είναι το κόστος παραγωγής που σπρώχνει τους αγρότες σε δανειοδοτήσεις. Οι επιπτώσεις από τις καταστροφές του «Daniel» και οι χαμηλές αποζημιώσεις. Η ευλογιά των αιγοπροβάτων και μια είδους καταστροφική διαχείριση. Οι καθυστερήσεις στις ενισχύσεις των αγροτών και μια πλημμελής κοινή αγροτική πολιτική της ΕΕ που έχει στρατηγική της την υποχώρηση της γεωργίας με τους παραδοσιακούς όρους. Το όλο πλέγμα προβλημάτων δεν είναι ένα μπουκέτο τακτικών αρρυθμιών που θα επιλυθούν με μια πιο γρήγορη καταβολή χρημάτων.

Η όλη ιστορία ακουμπάει θέματα βιωσιμότητας του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής και περαιτέρω ερημοποίησης της υπαίθρου. Μια παράλληλη προπαγάνδα θέλει τους αγρότες απλώς φεουδάρχες με παχυλές επιδοτήσεις. Μια πραγματικότητα κρούει σήμερα τον κώδωνα του κινδύνου για πλήρη ξεκλήρισμα της παραγωγής των μικρών και μια σε βάθος υποχώρηση των καλλιεργειών κ.λπ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ που αποτελεί σκάνδαλο μεταβίβασης των επιδοτήσεων σε τρίτους (ακόμη και σε απλά ιδιοκτήτες και όχι σε παραγωγούς) προσθέτει στην αγροτική κρίση που προφανώς δεν λύνεται με κρατική καταστολή και κλήση σε διάλογο από την Αθήνα.

Αν το αγροτικό – κτηνοτροφικό συνδυαστεί με το ρεύμα δυσαρέσκειας στα αστικά κέντρα με αιτία την ακρίβεια, το μείγμα είναι και εκρηκτικό και εξόχως δύσκολο για το Μέγαρο Μαξίμου. Το τελευταίο θεωρεί πως αργά ή γρήγορα τα μπλόκα θα εξασθενήσουν ή ο κόσμος θα στραφεί κατά των αγροτών λόγω παρακώλυσης των μεγάλων οδών από τους δεύτερους. Ούτε τόσο ευθύγραμμα είναι τα πράγματα, ούτε τόσο απλά όταν μιλάμε για κλάδους που δεν έχουν πια τίποτε να χάσουν. Εκτός κι αν ορισμένοι δημοσιολόγοι θεωρούν πως οι αγρότες δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν και τη περνάνε στα μπλόκα σε χαμηλές θερμοκρασίες και μακριά από τις οικογένειές τους. Η αντιπολίτευση από τη μεριά της έχει την υποχρέωση να κεντρικοποιήσει το θέμα. Πολιτικοί αρχηγοί όπως ο Δημήτρης Κουτσούμπας (το ΚΚΕ έχει βαθείς δεσμούς με τον κόσμο αυτόν) και ο Σωκράτης Φάμελλος ορθά επισκέφθηκαν τις κινητοποιήσεις. Από τη δυναμική τους θα εξαρτηθούν πολλά.