Τέταρτο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης έστησαν αργά το μεσημέρι της Κυριακής (7/12) οι αγρότες στο ύψος της Αταλάντης.

Οι αγρότες του Δήμου Λοκρών στη Φθιώτιδα αποφάσισαν να επισπεύσουν κατά μία μέρα τις κινητοποιήσεις τους και ανέβηκαν στην εθνική οδό κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα αιτήματά τους προφανώς και δεν διαφέρουν από αυτά των συναδέλφων τους, που έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους της χώρας, όμως επιπλέον αντιμετωπίζουν και ειδικότερα θέματα, οι περισσότεροι από αυτούς ως ελαιοπαραγωγοί.

Όπως λένε, το τελευταίο που προστέθηκε, είναι τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής πριν το ελαιοτριβείο, μέτρο που το χαρακτηρίζουν καθαρά γραφειοκρατικό, που προσθέτει μπέρδεμα στους ηλικιωμένους παραγωγούς. Επίσης, σημειώνουν ότι η δήλωση παραγωγής στο προϊόν της ελιάς δεν μπορεί να γίνεται με τους όρους άλλων προϊόντων, ενώ τέλος τονίζουν, ότι καθυστερεί η διαδικασία του ελαιοκομικού μητρώου λόγω υποστελέχωσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Κομοτηνή: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό μεταξύ Βαφέικων και Ιάσμου

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Βαφέικων και Ιάσμου, στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομοτηνή. Το συγκεκριμένο τμήμα είχε διακοπεί από τις 11 το πρωί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί από την περασμένη Παρασκευή. Πιο ειδικά, πρόκειται για τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο σημείο της χιλιομετρικής θέσης 561+500 του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» (μεσοδιάστημα δυτικού κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του προαναφερόμενου κόμβου, αντί του αρχικά ορισθέντος τμήματος διακοπής της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες διαδρομές, ως εξής: όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη εκτρέπονται στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και η κυκλοφορία των οχημάτων προς Ξάνθη διεξάγεται μέσω της εθνικής οδού Κομοτηνής – Ξάνθης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος της Αταλάντης

Όσο διαρκεί το κλείσιμο της εθνικής οδού στην Αταλάντη:

– στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ, τα οχήματα θα εκτρέπονται στον δυτικό παράδρομο του αυτ/μου Α.Θ.Ε., από το ύψος του Α/Κ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ (149,555 χ/θ) έως το ύψος του Α/Κ ΤΡΑΓΑΝΑΣ (137,475 χ/θ), όπου θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε.

– στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ, τα οχήματα θα εκτρέπονται στον δυτικό παράδρομο του αυτ/μου Α.Θ.Ε., από το ύψος του Α/Κ ΤΡΑΓΑΝΑΣ (137,475 χ/θ) έως το ύψος του Α/Κ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ (149,555 χ/θ), όπου θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε.