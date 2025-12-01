«Η πόρτα μας παραμένει ανοικτή», είπε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Είναι δύσκολη χρονιά για τους αγρότες παραδέχεται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, κάνοντας όμως σαφές σε όσους διαδηλώνουν να μην κλείνουν τους δρόμους.

«Όλοι να κατανοήσουμε ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις πάντα πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο που να μην δημιουργούν άλλες δυσκολίες στο υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας».

Ο Ανδρουλάκης

Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι συγκαλύπτει τη διαφθορά και καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν για να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.

Από τα Μάλγαρα όπου βρέθηκε κοντά στους αγρότες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει άμεσα ειρηνική λύση.

Είμαστε στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων διαμήνυσε από την Κρήτη ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Πάμε σε ένα πιο δίκαιο σύστημα και οι έντιμοι αγρότες θα παίρνουν περισσότερα, λέει η κυβέρνηση.