O πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Οσμπορν αναφέρθηκε για άλλη μια φορά, εκτός άλλων, στο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, σε συνέντευξή του στους «Sunday Times». Ο ‘Οσμπορν το χαρακτήρισε μάλιστα ως το πιο «δυσεπίλυτο» που αντιμετωπίζει το Μουσείο. «Πάντα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του Μουσείου εδώ και 200 χρόνια. Οπότε πρέπει να είσαι ταπεινόφρων όταν εμφανίζεσαι και λες ότι θα το λύσεις.

«Αλλά εξακολουθώ να είμαι αρκετά αισιόδοξος» δήλωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας. Αναφέρθηκε επίσης στη γνωστή ενδεχόμενη λύση που θα μπορούσε να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές, τονίζοντας ότι οι ελληνικές απαιτήσεις είναι απολύτως κατανοητές. «Αν όλοι αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει μια ζώνη προσγείωσης που ικανοποιεί τις απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους και τις δικές μας απαιτήσεις και νόμους. Και αν το πετύχουμε, θα έχουμε μερικά σπουδαία αντικείμενα να έρχονται εδώ» σημείωσε – μια αναφορά στο πολυθρύλητο σχέδιο βραχυχρόνιου δανεισμού ελληνικών αρχαιοτήτων προς το Βρετανικό Μουσείο.

Πέρα από την ελληνική διεκδίκηση, ο ‘Οσμπορν παραδέχθηκε πως όταν ανέλαβε καθήκοντα το Μουσείο βρισκόταν σε δύσκολη φάση, επηρεασμένο από την πανδημία και το σκάνδαλο κλοπής περίπου 2.000 αντικειμένων. Ωστόσο, εκτιμά ότι υπό τη νέα διεύθυνση του Νικ Κάλιναν και με τον ανανεωμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό το Βρετανικό Μουσείο βρίσκεται πλέον σε πορεία ανάκαμψης.