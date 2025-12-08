Τον ερχόμενο Απρίλιο θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον η επόμενη υπουργική συνεδρίαση του σχήματος «3+1» (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συζήτηση στην οποία συμμετείχε στο Foundation for the Defense of Democracies, στη διάρκεια του ταξιδιού που πραγματοποίησε στις ΗΠΑ.

Ο έλληνας υπουργός τόνισε ότι το «3+1» αποτελεί τη βάση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής με χώρες που «σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού και αποφεύγουν την αντιπαράθεση». Το σχήμα «3+1» αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον Διάδρομο IMEC (τον διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης) και στον Κάθετο Διάδρομο, δημιουργώντας μια αρχιτεκτονική ενεργειακής ασφάλειας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη άνοιξη αναμένεται να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη έργων υποδομής και στη διευκόλυνση της μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ευρώπη.

Επίσης, ο Παπασταύρου σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Fox News και τον δημοσιογράφο Mike Emanuel υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα δεν είναι μόνο στρατηγικοί εταίροι. Αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης μέσα από στενή και αποφασιστική συνεργασία και υπενθύμισε ότι εδώ και δεκαετίες η Κεντρική Ευρώπη προμηθευόταν φυσικό αέριο μέσω αγωγών που κινούνταν από Ανατολή προς Δύση, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενεργειακή εξάρτηση από το ρωσικό αέριο για τις χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα.

«Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι δημιουργούμε έναν κάθετο διάδρομο, έναν διάδρομο ευημερίας και ειρήνης, ξεκινώντας από τον Νότο, από την Ελλάδα – που είναι ευλογημένη χάρη στη γεωγραφική της θέση –, και συνεχίζοντας προς τον Βορρά» τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πλέον δημιουργείται μια ανθεκτική εναλλακτική λύση για όλες αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στο ρωσικό αέριο.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πολιτική και οικονομική σταθερότητα της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η ελληνική ανάπτυξη ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μας δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Ιταλία. Σε ερώτηση για το λιμάνι του Πειραιά, απάντησε ότι «είναι σημαντικό για την Ελλάδα οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με ξένους επενδυτές να τηρούνται. «Αυτό είναι κρίσιμο για κάθε χώρα που θέλει να προσελκύει επενδύσεις. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξετάσουμε εναλλακτικές διαδρομές και διαφορετικά σημεία εισόδου μέσω άλλων λιμανιών. Η Ελευσίνα μπορεί να είναι ένα από αυτά. Το συζητάμε ήδη με την DFC και άλλους οργανισμούς. Οσο αυξάνεται το αμερικανικό ενδιαφέρον τόσο έχουμε και εμείς κίνητρο να αναπτύξουμε νέα λιμάνια» είπε.

Προτεραιότητες

Προσέθεσε επίσης ότι «η Ελλάδα είναι το επίκεντρο όλων αυτών των διαδρομών, και έχουμε και τον λεγόμενο IMEC – τον διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης –, όπου η Ελλάδα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά αγαθών από την Ινδία, μέσω της Μέσης Ανατολής, στην Ευρώπη. Αρα, η ανάπτυξη λιμανιών και υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας».

Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε ότι η Ελλάδα, για πρώτη φορά ύστερα από 40 χρόνια και υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μητσοτάκη, θα έχει ερευνητική γεώτρηση. «Η ExxonMobil δραστηριοποιείται στο Ιόνιο και η Chevron νοτίως της Κρήτης. Αυτοί οι δύο αμερικανικοί κολοσσοί είναι ήδη ενεργοί και όλα δείχνουν πολύ ενθαρρυντικά για εμάς. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν επιτυχή αποτελέσματα προς όφελος του ελληνικού λαού» κατέληξε.