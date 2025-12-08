Ραντεβού το καλοκαίρι του 2026 δίνει η κυβέρνηση στους ασφαλισμένους για την ταχύτερη έκδοση των επικουρικών συντάξεων, για τις οποίες σήμερα ο χρόνος απονομής φθάνει και τα 3 χρόνια. Μάλιστα οι επικουρικές είναι στον «πάγο», χωρίς αυξήσεις από το 2010. Ως γνωστόν, στις επικουρικές συντάξεις καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, με τις εκκρεμότητες να υπολογίζονται σε 30.000-31.000. Οι δυσκολίες αφορούν κυρίως περιπτώσεις διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης, αλλά και περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί εγκαίρως αίτηση για επικουρική.

Το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας υπόσχεται ότι από τα μέσα του 2026 οι απονομές θα γίνονται με ταχύτερους ρυθμούς. Η επιτάχυνση της έκδοσης θα οφείλεται στην ψηφιοποίηση του χάρτινου βασιλείου του ΕΦΚΑ που αριθμεί 53 εκατ. σελίδες με τη χρήση της τεχνικής νοημοσύνης, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2026. Μέχρι σήμερα έχει ψηφιοποιηθεί το 80% του αρχείου. Οι ληξιπρόθεσμες συντάξεις είναι γύρω στις 31.000, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στον πολυκερματισμό των επικουρικών ταμείων.

Σε αντίθεση με τις κύριες συντάξεις που έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά 13,15% τα τελευταία χρόνια (αύξηση 7,75%, το 2023, 3% το 2024 και 2,4% το 2025), οι επικουρικές παραμένουν χωρίς αυξήσεις λόγω της ρήτρας ελλείμματος. Πλεονάσματα ωστόσο καταγράφονται στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, ο οποίος μετά την πρόσφατη τροποποίησή του (4η κατά σειρά από την αρχή του έτους) εκτιμάται ότι θα εμφανίσει πλεόνασμα 708 εκατ. ευρώ για το 2025, ενώ ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης θα προσεγγίσει σε πλεόνασμα τα 100 εκατ. ευρώ (έσοδα 4,43 δισ. ευρώ, έξοδα 4,32 δισ. ευρώ και πλεόνασμα 98,9 εκατ. ευρώ). Επισημαίνεται ότι από το 2015 και μετά ο υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων έγινε δυσμενέστερος για τους νέους συνταξιούχους. Ετσι από 1/1/2015 εφαρμόζεται διπλός τρόπος υπολογισμού στις επικουρικές συντάξεις.

Για τα έτη ασφάλισης ως το 2014, η επικουρική σύνταξη προκύπτει με συντελεστή 0,45% ανά έτος και με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που είχαν οι ασφαλισμένοι από το 2002 ως το 2014. Για τα έτη από το 2015 και μετά μετρούν οι εισφορές και η ηλικία συνταξιοδότησης. Οσο περισσότερες είναι οι εισφορές και όσο πιο αργά (προς τα 67) βγαίνει κάποιος τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επικουρική του. Στο τμήμα σύνταξης για τα έτη ως το 2014 επιβάλλεται μείωση 6% ως 30% στην επικουρική όταν ο ασφαλισμένος αποχωρεί με καθεστώς μειωμένης σύνταξης. Αντίθετα, για τα έτη από 2015 και μετά η ποινή πρόωρης εξόδου «αντικαταστάθηκε» από τους συντελεστές μείωσης των επικουρικών ανάλογα με την ηλικία αποχώρησης.Tην ίδια ώρα ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση των πρώτων 10 εκατ. καρτελών ενσήμων από τον e-ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία απονομής των συντάξεων. Επόμενος στόχος να καταστεί εφικτό έως το ερχόμενο καλοκαίρι του 2026 να ψηφιοποιηθεί το σύνολο του ασφαλιστικού αρχείου που απαριθμεί 53 εκατ. καρτέλες ενσήμων.

Οπως έγινε γνωστό, ο Φορέας στη συνολική εικόνα σάρωσης βρίσκεται πάνω από το 80%. Εάν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, μέσα στο 2026 εκτιμάται ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη επιτάχυνση στην έκδοση των συντάξεων. Περισσότερο θα ωφεληθούν οι επικουρικές συντάξεις. Συνολικά, από το έργο της ψηφιοποίησης θα έχουν όφελος πάνω από 600.000 ασφαλισμένοι, οι οποίοι θα δημιουργήσουν ψηφιακό φάκελο. Η χρηματοδότηση του έργου, που ανέρχεται στα 10,5 εκατ. ευρώ, πραγματοποιείται από το ΕΣΠΑ.