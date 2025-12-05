Θέμα σύγκρισης δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει. Από τη μία μιλάμε για δύο μύθους στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Δύο πρόσωπα που έβαλαν σφραγίδα σε μια ολόκληρη εποχή. Από την άλλη μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές που ο καθένας προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί, που έχουν προσφέρει και θα συνεχίσουν να προσφέρουν, αλλά ποτέ στο μέλλον δεν θα τους αναπολεί ο κόσμος όπως τους συμπατριώτες τους. Τους χωρίζουν πολλά, τους ενώνουν δύο πράγματα.

Οι θέσεις και οι εθνικότητες. Γιόζεφ Βάντσικ τότε, Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι τώρα. Κριστόφ Βαζέχα τότε, Κάρολ Σφιντέρσκι τώρα. Δυο κόσμοι τόσο ίδιοι, αλλά και τόσο διαφορετικοί. Οι συγκυρίες τα έφεραν έτσι που ο Παναθηναϊκός στηρίζει το ξεκίνημα και το… τέλος της ενδεκάδας του σε δύο Πολωνούς. Ο «άσος» του και το «εννιάρι» του στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος (και όχι μόνο σε αυτό) ήταν εκ Πολωνίας ορμώμενοι. Αλλά είπαμε: θέμα σύγκρισης δεν μπορεί να τεθεί και ίσως αυτό να δείχνει και τις δύο πολύ διαφορετικές εποχές που ζει το Τριφύλλι.

Το δίδυμο Βάντσικ – Βαζέχα χάρισε τεράστιες επιτυχίες στον Παναθηναϊκό. Πρωταθλήματα, Κύπελλα, ευρωπαϊκές πορείες που έφτασαν έως και τα ημιτελικά του Champions League. Στιγμές χαραγμένες ανεξίτηλα στην ιστορία του συλλόγου. Ο Βαζέχα αποτελεί έναν αληθινό θρύλο του Παναθηναϊκού: πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, πρώτος ξένος σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος με 244 γκολ σε αυτό, δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στην Α’ Εθνική πίσω μόνο από τον Θωμά Μαύρο. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Α’ Εθνική τις χρονιές 1994, 1995 και 1998, ενώ το 2001 αναδείχθηκε ο πρώτος εν ενεργεία σκόρερ σε όλη την Ευρώπη. Πέτυχε 319 γκολ σε 553 αγώνες για τον Παναθηναϊκό σε 14 χρόνια, κέρδισε πέντε πρωταθλήματα Ελλάδας, πέντε Κύπελλα, δύο Σούπερ Καπ. Σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ διαφορετικός απ’ ό,τι είναι σήμερα σε επίπεδο διακρίσεων και τίτλων.

Στην ίδια περίοδο βρισκόταν στα μέρη μας και ο σπουδαίος Γιόζεφ Βάντσικ, το… βουνό του Παναθηναϊκού. Εμεινε στον Παναθηναϊκό για εννιά χρόνια, κατέγραψε περισσότερες από 250 συμμετοχές, κέρδισε τρία πρωταθλήματα, πέντε Κύπελλα, δύο Σούπερ Καπ και θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες που έχουν φορέσει ποτέ τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος. Τόσο ο Βαζέχα, όσο και ο Βάντσικ δέθηκαν τόσο πολύ με τον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα, που μετά το τέλος της καριέρας τους αποφάσισαν να μείνουν στη χώρα μας, στην οποία βρίσκονται και εργάζονται μέχρι και σήμερα. Εχουν γίνει πλέον για τα καλά «Ελληνες», μιλούν τη γλώσσα και φυσικά λαμβάνουν άπειρη αγάπη από τον κόσμο. Και όχι μόνο του Παναθηναϊκού.

Το σημερινό δίδυμο

Δεν μπορεί να πει κανείς πως οι Ντραγκόφσκι και Σφιντέρσκι δεν αποτελούν καλές επιλογές για τον Παναθηναϊκό. Το αντίθετο. Είναι παίκτες που έχουν προσφέρει, πλην όμως οι συγκεκριμένες μέρες που διανύουμε δεν είναι οι καλύτερές τους. Και το ντέρμπι με την ΑΕΚ άφησε τα «σημάδια» του και στους δύο.

Ο πρώτος φέρει ευθύνη στο πέναλτι που εν τέλει έφερε τη νίκη της Ενωσης στη Λεωφόρο, αν και μεγάλη ευθύνη έχει και ο Πάλμερ-Μπράουν. Η γκρίνια για τον «Ντράγκο» είναι μεγάλη και προέρχεται και από την περσινή σεζόν, στο λάθος που έκανε στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, ματς το οποίο επί της ουσίας έστειλε εκτός πρωταθλήματος τον Παναθηναϊκό.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι προέρχεται κι εκείνος από μία βραδιά που σίγουρα θέλει να την ξεχάσει. Με το σκορ στο 0-1, ο Παναθηναϊκός βρήκε την ευκαιρία να ισοφαρίσει με το πέναλτι που κέρδισε ο Τετέ από μαρκάρισμα του Ρότα.

Ο Πολωνός κλήθηκε να το εκτελέσει, αλλά το χτύπημά του δεν ήταν καλό με αποτέλεσμα ο Στρακόσια να το βγάλει και να κρατήσει το προβάδισμα της ομάδας του. Είναι το δεύτερο πέναλτι που χάνει τη φετινή σεζόν ο Σφιντέρσκι, ύστερα από εκείνο απέναντι στη Μάλμε, αλλά σίγουρα η συνεισφορά του τον καιρό που λείπει ο βασικός επιθετικός, ο Ντέσερς, δεν είναι μικρή. Αρκετές φορές με δικά του γκολ είναι εκείνος που έχει χαρίσει βαθμούς στο Τριφύλλι σε Ελλάδα και Ευρώπη.