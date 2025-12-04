Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για αμερικανορωσικά καψώνια: το απόγευμα της Τρίτης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έστησε για τουλάχιστον δυόμισι ώρες τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ· με τη σειρά τους, οι τελευταίοι έστησαν χθες τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που νόμιζε πως θα τους συναντούσε ώστε να τον ενημερώσουν στις Βρυξέλλες· ταυτόχρονα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έστησε τους υπουργούς Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που συνεδρίασαν στη βελγική πρωτεύουσα. Η ΕΕ, πάντως, «απάντησε» στις προχθεσινές απειλές του Πούτιν ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη εδώ και τώρα» για πόλεμο, «αν η Ευρώπη το θέλει και ξεκινήσει», αφενός με μια συμφωνία σταδιακής απαγόρευσης όλων των εισαγωγών ρωσικού αερίου μέχρι το φθινόπωρο του 2027, αφετέρου παρουσιάζοντας – η Κομισιόν – δυο λύσεις ώστε να καλύψει τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, με συνολικά 90 δισ. ευρώ.

Η πρώτη λύση, που απαιτεί ομοφωνία, αφορά δανεισμό της ΕΕ και χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ ως εγγύηση για να χορηγηθεί δάνειο στην Ουκρανία. Η δεύτερη, που χρειάζεται ειδική πλειοψηφία, αφορά ένα δάνειο αποζημιώσεων, το οποίο θα εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να δανείζεται μετρητά από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ που κατέχουν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. «Με τις σημερινές προτάσεις, θα διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία έχει τα μέσα για να αμυνθεί και να προωθήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος» δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το Βέλγιο, βέβαια, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο κομμάτι των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αντιδρά φοβούμενο ότι θα βρεθεί εκτεθειμένο. Και οι διαβεβαιώσεις της Φον ντερ Λάιεν ότι η νομοθετική πρόταση που προτείνεται παρέχει «ισχυρές εγγυήσεις» για την προστασία όλων των κρατών-μελών από πιθανά μέτρα αντιποίνων δεν φάνηκαν ικανές να το καθησυχάσουν.

Αντιδράσεις εντός και εκτός ΕΕ πυροδότησε, όπως αναμενόταν, και η συμφωνία στην οποία κατέληξαν Ευρωκοινοβούλιο και κράτη-μέλη για τη σταδιακή απαγόρευση όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, που έχουν ήδη περιοριστεί στο 12% του συνόλου (τον Οκτώβριο), από 45% που ήταν το 2021, πριν από την ολομέτωπη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ουγγαρία και Σλοβακία δήλωσαν πως θα προσφύγουν στο Δικαστήριο της ΕΕ εναντίον της απόφασης μόλις αυτή οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου διαβεβαίωσε την ΕΕ πως καταδικάζει τον εαυτό της σε διάφορα δεινά.

Μία μέρα πριν, μιλώντας σε ένα επενδυτικό φόρουμ ενώ ο ειδικός απεσταλμένος και ο γαμπρός του Τραμπ, Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αντίστοιχα, σκότωναν την ώρα τους τρώγοντας σε (πολυτελές) εστιατόριο της Μόσχας και κάνοντας βόλτες στην Κόκκινη Πλατεία, ο Πούτιν είχε εξαπολύσει μύδρους κατά της Ευρώπης, κατηγορώντας την πως «εμποδίζει» τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πληροφορίες δυτικών Μέσων ήθελαν τους Γουίτκοφ και Κούσνερ να ταξιδεύουν, μετά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο, στην Ευρώπη, πιθανόν στις Βρυξέλλες, ώστε να ενημερώσουν προσωπικά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το αποτέλεσμά της. Ομως η συνάντηση αυτή ακυρώθηκε – φέρεται μάλιστα ότια ακυρώθηκε κατόπιν πιέσεων του Κρεμλίνου, που ζήτησε να επιστρέψουν οι δύο απεσταλμένοι του Τραμπ απευθείας στις ΗΠΑ. Προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, ο Ζελένσκι δήλωσε πως οι δύο δικοί του απεσταλμένοι, Ρουστέμ Ουμέροφ και Αντρίι Χνάτοφ, που βρίσκονταν χθες στις Βρυξέλλες, θα αρχίσουν τώρα «ετοιμασίες για μια συνάντηση με απεσταλμένους του Τραμπ» στις ΗΠΑ.

Αντίστοιχη προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αυτή τη φορά για την απουσία του Ρούμπιο από το Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ καθώς και το Συμβούλιο ΝΑΤΟ – Ουκρανίας, έκανε και ο γ.γ. της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. «Δεν της αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που έχει» δήλωσε προσερχόμενος στη συνεδρίαση, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πλήρως συντονισμένη με το ΝΑΤΟ. Λίγο αργότερα, κράτη-μέλη του τελευταίου, ανάμεσά τους η Νορβηγία, η Πολωνία και η Γερμανία, ανακοίνωσαν ότι θα αγοράσουν για την Ουκρανία, μέσω του προγράμματος PURL, αμερικανικά όπλα συνολικής αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.