Η Ουκρανία επιδιώκει «πραγματική ειρήνη, όχι κατευνασμό» στις σχέσεις της με τη Ρωσία, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα κατά την ομιλία του στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Ο οργανισμός επιδιώκει ρόλο στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας.

Η πορεία προς τις ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένει ασαφής, όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις «αρκετά καλές» επαφές μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και Αμερικανών απεσταλμένων.

«Εξακολουθούμε να θυμόμαστε τα ονόματα αυτών που πρόδωσαν τις μελλοντικές γενιές στο Μόναχο. Αυτό δεν θα πρέπει να επαναληφθεί ποτέ. Οι αρχές πρέπει να μείνουν στο απυρόβλητο, και χρειαζόμαστε πραγματική ειρήνη, όχι κατευνασμό», τόνισε ο Σιμπίχα στην ομιλία του στο ετήσιο υπουργικό συμβούλιο του ΟΑΣΕ.

Η αναφορά του Ουκρανού υπουργού παραπέμπει στη Συμφωνία του Μονάχου το 1938, όταν η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία συναίνεσαν στην προσάρτηση της Σουδητίας από τη ναζιστική Γερμανία. Η συμφωνία αυτή έχει μείνει στην ιστορία ως παράδειγμα αποτυχίας απέναντι σε μια επιθετική δύναμη. Η Ρωσία αναμενόταν να λάβει τον λόγο αργότερα στη συνεδρίαση.

«Η Ευρώπη είχε πάρα πολλές άδικες ειρηνευτικές συμφωνίες στο παρελθόν. Όλες τους οδήγησαν μόνον σε νέες καταστροφές», σημείωσε ο Σιμπίχα, ευχαριστώντας παράλληλα τις ΗΠΑ για τη στήριξή τους στις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η Ουκρανία «θα αδράξει κάθε ευκαιρία στην προσπάθειά της να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η ομάδα του προετοιμάζεται για συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ο διάλογος με εκπροσώπους του Τραμπ θα συνεχιστεί.

Ο ρόλος και οι προκλήσεις του ΟΑΣΕ

Ο ΟΑΣΕ, που αριθμεί 57 κράτη-μέλη – μεταξύ αυτών τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Ρωσία και τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες – αποτέλεσε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου βασικό φόρουμ διαλόγου ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση.

Τα τελευταία χρόνια, ο οργανισμός αντιμετωπίζει συχνά αδιέξοδα, καθώς η Ρωσία έχει μπλοκάρει σημαντικές αποφάσεις, κατηγορώντας τη Δύση ότι κυριαρχεί στις διαδικασίες του.

Σήμερα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμποδίζουν τη συναίνεση για τον νέο προϋπολογισμό του οργανισμού, ζητώντας μεταρρυθμίσεις και περικοπές δαπανών.