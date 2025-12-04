Μήνυμα ότι η χώρα μας είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος τόπος επενδύσεων για τις αμερικανικές εταιρείες έστειλε από την Ουάσιγκτον ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μετά τη συνάντησή του χθες με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του National Energy Dominance Council, Doug Burgum. Στο περιθώριο της συνάντησης εργασίας ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι η στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτρέπει να «τρέξουν» γρήγορα και να υλοποιηθούν οι ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν τον προηγούμενο μήνα στο Ζάππειο. Οι συμφωνίες αυτές, σημείωσε, δημιουργούν ευκαιρίες για την πατρίδα μας, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, θωρακίζουν την εθνική ασφάλεια και ενισχύουν τη γεωστρατηγική θέση της χώρας. Σήμερα ο Στ. Παπασταύρου θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της αμερικανο-εβραϊκής οργάνωσης AIPAC, με τον γερουσιαστή του Κάνσας, Jerry Moran, μέλος Επιτροπής Κατανομής Πόρων, τον γερουσιαστή του Τέξας, Ted Cruz, πρόεδρο Επιτροπής Εμπορίου και Μεταφορών, με τον γερουσιαστή του Τενεσί, Bill Hagerty, μέλος Επιτροπών Εξωτερικών και Κατανομής Πόρων, τον γερουσιαστή της Αριζόνα, Ruben Gallego, μέλος Επιτροπής Ενέργειας. Επίσης συναντήσεις θα έχει και με τον διευθύνοντα σύμβουλο του International Development Finance Corporation, Ben Black, επικεφαλής Επενδύσεων και προσωπάρχη του Conor Coleman, εκπροσώπους της αμερικανο-εβραϊκής οργάνωσης American Jewish Committee καθώς και με τον Mike Sabel, CEO of Venture Global.

Οι πληροφορίες αποκαλύπτουν φοροδιαφυγή

Σε βασικό εργαλείο αποκάλυψης φοροδιαφυγής έχει εξελιχθεί η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών της ΑΑΔΕ με άλλες χώρες, με τον Γιώργο Πιτσιλή να δηλώνει ότι «έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των ελέγχων, της ανάλυσης κινδύνου και της ανίχνευσης αδήλωτων εισοδημάτων, ενισχύοντας τη φορολογική συμμόρφωση». Μιλώντας στην 18η Ολομέλεια του Παγκόσμιου Φορουμ για τη Φορολογική Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών του ΟΟΣΑ, που διεξάγεται στο Νέο Δελχί της Ινδίας, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ σημείωσε ότι σήμερα η χώρα διαθέτει πάνω από 80 διμερείς σχέσεις ανταλλαγής δεδομένων, συμβάλλοντας στην εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας. Σχετικά δε με τη συμβολή της ανταλλαγής πληροφοριών στην ενίσχυση της συμμόρφωσης, ο Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι «τα εργαλεία της φορολογικής διαφάνειας έχουν πλέον γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας της ΑΑΔΕ. Η Ελλάδα αξιοποιεί τόσο τις πληροφορίες, που λαμβάνει κατόπιν αιτήματος, όσο και τις αυτόματες ροές δεδομένων για αποτελεσματικότερους ελέγχους και ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων».

Συναντήσεις Πιερρακάκη στη Ρώμη

Μετά το Δουβλίνο και το Λονδίνο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρέθηκε χθες στη Ρώμη όπου συναντήθηκε με τον ιταλό υπουργό Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι, με τον οποίο συζήτησαν την πορεία των διμερών σχέσεων και τις προοπτικές ενίσχυσής τους, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη χρειάζεται ταχύτερα βήματα για να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση της στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τον ευρωπαϊκό συντονισμό, έγινε εκτενής αναφορά στα συμπεράσματα της Εκθεσης Ντράγκι για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο Ελλάδα και Ιταλία μπορούν να συνεισφέρουν από κοινού στη διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής και στρατηγικά προσανατολισμένης ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, ικανής να ανταποκριθεί στις σύγχρονες διεθνείς προκλήσεις.

Το ΕΒΕΑ για τα βαρέα οχήματα στον Κηφισό

Την πραγματοποίηση διαβούλευσης πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή χρονικών περιορισμών στη διέλευση βαρέων οχημάτων στον άξονα του Κηφισού ζήτησε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και Ανάπτυξης. Στην επιστολή του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει να αξιολογεί προσεκτικά τις επιπτώσεις στην αγορά και την εφοδιαστική αλυσίδα της Αττικής, η οποία συγκεντρώνει το 50% της ελληνικής οικονομίας.

ΑΕΠ και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Συμβάλλοντας περίπου 4 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ, δηλαδή σχεδόν το 2% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, ο κλάδος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καταγράφει ιδιαίτερα υψηλό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του ΙΟΒΕ που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΛΙΤΗΕ). Η συνεισφορά του κλάδου στα δημόσια έσοδα εκτιμάται στα 1,3 δισ. ευρώ ετησίως με την άμεση απασχόληση να υπολογίζεται σε περίπου 20.000 θέσεις εργασίας, ενώ αν ληφθούν υπόψη οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις, η συνολική συνεισφορά διπλασιάζεται, φτάνοντας τις 40.000 μόνιμες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ο κλάδος ύστερα από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης έχει ανακάμψει. Από το 2015 και μετά, ο αριθμός των εργαζομένων αυξάνεται σταθερά, ενώ την περίοδο 2021-2022 η απασχόληση ξεπέρασε για πρώτη φορά τα επίπεδα του 2011. Από τα data centers και τα φωτοβολταϊκά πάρκα έως τις αναβαθμίσεις κτιρίων με σύγχρονα LED και έξυπνα συστήματα, ο κλάδος λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην παραγωγή τεχνολογίας και την τελική της εφαρμογή σε κτίρια, βιομηχανία και μεταφορές.

Χωρίς ταξί έως την Παρασκευή

Νέα 24ωρη ανακοίνωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής μέχρι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε χθες και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δύο μέρες. Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές και την άφιξη του νέου έτους.