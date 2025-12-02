Στη μάχη κατά των ρευματοκλοπών μπαίνει και η ΑΑΔΕ, η οποία θα παρέχει στον ΔΕΔΔΗΕ στοιχεία των καταναλωτών για τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων και διασταυρώσεων. Στόχος είναι ο εντοπισμός όσων παρανομούν εκμεταλλευόμενοι «τυφλά σημεία» του δικτύου.

Η ΑΑΔΕ θα διαθέτει στο πληροφοριακό σύστημα «Εφαρμογή Ενιαίων Μητρώων ΔΕΔΔΗΕ» δεδομένα τα οποία αντλούνται από τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φορολογικών δηλώσεων. Με βάση τον αριθμό παροχής και το αντίστοιχο φορολογικό έτος, οι ελεγκτές του ΔΕΔΔΗΕ θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για την επιβεβαίωση ταυτοτήτων, ενώ θα μπορούν να αναζητούν φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα με βάση ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, αριθμό και είδος ταυτότητας.

Η διασταύρωση φορολογικών στοιχείων με τα δεδομένα κατανάλωσης του ΔΕΔΔΗΕ έρχεται να ενισχύσει το αρχείο του Διαχειριστή, ο οποίος δέχεται καταγγελίες και πληροφορίες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Παραβάσεις

Από τις αρχές του έτους έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 15.500 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ενεργοποιήσει νέες διαδικασίες ελέγχου, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, έξυπνους μετρητές και οργανωμένες επιχειρησιακές δράσεις.

Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφονται τους θερινούς μήνες, κυρίως σε περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση. Τα ποσοστά διαπιστωμένων ή πιθανών παραβάσεων, σε σχέση με το πλήθος των ελέγχων ανέρχονται σε: 41,7% στην Ικαρία, 37,8% στη Μύκονο, 22,3% στη Ρόδο, 15,7% στην Κω, 15% στο Ρέθυμνο, 12,9% στην Τήνο, 12,6% στη Σαντορίνη, 12,5% στην Πάρο, 9,4% στον Άγιο Νικόλαο, 8,3% στο Ηράκλειο, 7,5% στα Χανιά, 5,8% στη Νάξο.

Αυστηρότερα πρόστιμα

Από την 1η Ιουλίου 2025 έχουν τεθεί σε ισχύ αυξημένα πρόστιμα για τις ρευματοκλοπές, με στόχο την αποθάρρυνση των παραβατών και την κάλυψη μέρους της ζημίας του συστήματος. Όσοι εντοπίζονται να «κλέβουν» ρεύμα θα καταβάλλουν πλέον υψηλότερα ποσά για τις κιλοβατώρες που κατανάλωσαν παράνομα.

Συγκεκριμένα:

– Οικιακοί καταναλωτές: 49,453 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα (από 47,217 λεπτά τον Ιούνιο).

– Εμπορικοί καταναλωτές: 56,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 54,121 λεπτά).

– Δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ): Χρεώσεις από 16,893 έως 30,34 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 15,371 – 28,663 λεπτών πριν από την αύξηση.