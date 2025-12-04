Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η απεργία των ιδιοκτητών ταξί, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν. Οι οδηγοί εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το μέλλον του κλάδου, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική που, όπως λένε, απειλεί την επιβίωσή τους.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Χρήστου, οδηγού ταξί από το 2005, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Orange Press Agency κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

«Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τη δουλειά μας, το μεροκάματό μας και την επιβίωσή μας. Οι συνθήκες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι δύσκολες» τόνισε αρχικά.

Ο ίδιος εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως «εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα, ιδιωτικές εταιρείες και προωθεί τα Ι.Χ.», σε βάρος του επαγγέλματος. «Αντί να προωθεί το επάγγελμα της δημόσιας χρήσης, να εξυπηρετεί τον πολίτη από αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, θέλουν να εξυπηρετήσουν ιδιωτικά συμφέροντα… κόβοντας τη δουλειά από τα δημόσιας χρήσης ταξί».

Ο επαγγελματίας οδηγός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως οι κινητοποιήσεις δεν θα σταματήσουν: «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να δικαιωθούμε, γιατί δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, να συντηρήσουμε τις οικογένειές μας».

