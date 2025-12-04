Χωρίς ταξί θα παραμείνει και σήμερα η Αττική, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) προκήρυξε νέα 24ωρη απεργία, από τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης έως τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.

Με την απόφαση αυτή παρατείνεται η 48ωρη κινητοποίηση των επαγγελματιών του κλάδου. Υπενθυμίζεται ότι χθες σημειώθηκε ένταση έξω από το Υπουργείο Μεταφορών, όταν οι αυτοκινητιστές επιχείρησαν να εισέλθουν στον χώρο του υπουργείου ζητώντας συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με χρήση χημικών, προκαλώντας επεισόδια.

Συγκέντρωση στη Λεωφόρο Αθηνών

Το ΣΑΤΑ καλεί τα μέλη του «σε συγκέντρωση με τα οχήματά μας, τα οποία θα παραταχθούν επί της Λεωφόρου Αθηνών στη συμβολή με την οδό Αντιγόνης (μέτωπο προς Λεωφόρο Κηφισού) στις 10 το πρωί».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικάτου, «σε συνέχεια της απόφασης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2025 για προειδοποιητική 48ωρη απεργία των ταξί της Αττικής, παρατείνεται η απεργία για 24 ακόμη ώρες, μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής».

Το ΣΑΤΑ τονίζει ότι «προσπαθούμε να προστατέψουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του ταξί προς όφελος όλης της κοινωνίας» και ζητά «συγγνώμη για την ταλαιπωρία που θα υποστεί το επιβατικό κοινό της Αττικής».

Για έκτακτα περιστατικά υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους συνεταιρισμούς ράδιο ταξί της πόλης, οι οποίοι θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί

Ο κλάδος ζητά την ικανοποίηση των βασικών του αιτημάτων και προειδοποιεί για νέες κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση από την κυβέρνηση.

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις πολυεθνικές εφαρμογές μετακίνησης.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου από τα Ε.Ι.Χ.

Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος σε όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου και δίκαιη φορολογική μεταχείριση.