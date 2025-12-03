Ένταση ανάμεσα στους αυτοκινητιστές των ταξί και τα ΜΑΤ σημειώθηκε στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών λίγο πριν τις 14:00, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμοδίους. Από την πλευρά των ΜΑΤ έγινε περιορισμένη χρήση χημικών.

Υπενθυμίζεται ότι χωρίς ταξί θα μείνει έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου η χώρα λόγω της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας που πραγματοποιούν οι οδηγοί.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η παράταση της υποχρέωσης για ηλεκτροκίνηση έως το 2035 και η επαναδιαπραγμάτευση σχετικά με την πρόσβαση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί: