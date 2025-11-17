Τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού εργαλείου για την παρακολούθηση και απεικόνιση των δημοτικών χρεώσεων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις πρότεινε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ.Α, κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκο Χαρδαλιά.

Η πρόταση αυτή έρχεται ως απάντηση στο σημαντικό πρόβλημα της απουσίας διαφάνειας, ενιαίας δομής και συγκρισιμότητας στις χρεώσεις που επιβάλλουν οι 66 Δήμοι του Λεκανοπεδίου για την έναρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, τέλη καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικά τέλη διαφήμισης.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην επιστολή, η επιχειρηματικότητα στην Αττική αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα, δεν υπάρχει ένας ενιαίος, διαφανής και συγκρίσιμος τρόπος ώστε ο επιχειρηματίας — Έλληνας ή ξένος επενδυτής — να γνωρίζει εκ των προτέρων το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας μίας επιχείρησης σε κάθε δήμο της Αττικής. Αυτή η αβεβαιότητα δημιουργεί περιττή διοικητική επιβάρυνση, περιορίζει την προσέλκυση επενδύσεων και ενισχύει την ασυμμετρία πληροφόρησης εις βάρος των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προτείνει τη δημιουργία ενός ψηφιακού εργαλείου παρακολούθησης και απεικόνισης των δημοτικών χρεώσεων, με ενιαία δομή και κοινά κριτήρια καταγραφής. Σύμφωνα με την πρόταση, το εργαλείο αυτό θα καταγράφει όλες τις δημοτικές χρεώσεις ανά Δήμο, με ενιαίες κατηγορίες, θα παρέχει συγκριτική απεικόνιση του κόστους ανά κλάδο ή είδος δραστηριότητας και θα διασυνδέεται με το gov.gr και τα πληροφοριακά συστήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Επιπλέον, θα έχει τη δυνατότητα περιοδικής ενημέρωσης των στοιχείων από τους Δήμους, με υποχρέωση λογοδοσίας, και θα παρέχει ανοιχτή πρόσβαση σε πολίτες, επενδυτές και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου ψηφιακού εργαλείου αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη, καθώς θα ενισχύσει την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα των Δήμων, θα διευκολύνει τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, θα ενθαρρύνει τη δίκαιη και ορθολογική τιμολογιακή πολιτική από τους ΟΤΑ, θα ενισχύσει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, και, τελικά, θα αποτελέσει ισχυρό μοχλό προσέλκυσης επενδύσεων στην Αττική.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Η επιχειρηματικότητα στην Αττική είναι η καρδιά της ελληνικής οικονομίας, αλλά η σημερινή ασυμμετρία πληροφόρησης και η απουσία ενιαίας εικόνας για τις δημοτικές χρεώσεις δημιουργεί σοβαρή αβεβαιότητα. Με τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού εργαλείου, όπως το προτείνουμε, μπορεί να υπάρξει ένα ισχυρό εργαλείο διαφάνειας, λογοδοσίας και προσέλκυσης επενδύσεων. Το ΕΒΕΑ δηλώνει την ετοιμότητά του να διαθέσει την τεχνογνωσία του και να συνεργαστεί με όλους τους αρμόδιους φορείς για τον άμεσο σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της κρίσιμης δράσης, με την πεποίθηση ότι η κοινή προσπάθεια μπορεί μετατρέψει την Αττική σε έναν ακόμη πιο φιλικό προορισμό για τις επιχειρήσεις».