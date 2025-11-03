Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ορθής λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), η αρμόδια υπηρεσία του ΕΒΕΑ υπενθυμίζει την ανάγκη διατήρησης ορθών και ενημερωμένων στοιχείων των επιχειρήσεων.

Όπως σημειώνεται, πρόκειται για τα στοιχεία, όπως αυτά απαιτούνται στις φόρμες «Στοιχεία Χρήστη» και «Στοιχεία Επικοινωνίας», οι οποίες (φόρμες) εμφανίζονται μετά από επιλογή πάνω στο «όνομα του χρήστη» το οποίο αναφέρεται στο δεξιό άκρο της μπλε μπάρας με τίτλο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, στην Ηλεκτρονική διεύθυνση https://services.businessportal.gr της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Διευκρινίζεται ότι, στα «Στοιχεία Χρήστη και πρόσβασης» θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του «Υπευθύνου Επικοινωνίας», ώστε το ΕΒΕΑ να μπορεί να επικοινωνεί άμεσα μαζί του (αν προκύψει κάποιο ζήτημα κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων της επιχείρησής σας), ενώ στα «Στοιχεία επικοινωνίας» θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας με την διοίκηση της επιχείρησης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθότητα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας (e-mail) που έχει ή που θα δηλωθεί, καθώς αποτελεί το επίσημο μέσο κοινοποίησης πράξεων, εγγράφων και ειδοποιήσεων από το επιμελητήριο προς την επιχείρησή.

Σε περίπτωση που το e-mail ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επικοινωνίας δεν είναι πλέον ορθό ή ενεργό, παρακαλείσθε να το επικαιροποιήσετε άμεσα μέσα από το σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.

Η ορθή ενημέρωση των στοιχείων, διασφαλίζει την ομαλή επικοινωνία και εξυπηρέτηση από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και την έγκαιρη κοινοποίηση κάθε σχετικής πράξης ή εγγράφου που αφορά την επιχείρηση.