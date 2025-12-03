Τα κυβερνητικά στελέχη μάς λένε πόσο κατανοούν τους αγρότες. Ενα αριστοτεχνικό μάθημα κατανόησης μας έδωσε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης, όταν του επισημάνθηκε πως η ΕΛΣΤΑΤ λέει ότι την περίοδο 2017-2024 τα έσοδα των αγροτών αυξήθηκαν 19% και τα έξοδα 47%, ενώ τα υψηλά κόστη, οι καθυστερήσεις των ενισχύσεων και το κόστος της ευλογιάς προκαλούν αφόρητη πίεση.

Τι απάντησε, λοιπόν.

Επιχείρημα 1ο: «Μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φέτος θα καταβληθούν 600 εκατομμύρια περισσότερα». Μπράβο. Απλώς δεν απαντάει στο ερώτημα. Επιχείρημα 2ο: Μείωση φόρων. «ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα. Τον φόρο εισοδήματος, ο οποίος μειώθηκε από το 29% στο 22% και τώρα πάει στο 20% και 18% αν έχεις ένα παιδί, 16% αν έχεις δύο παιδιά, 9% αν έχεις τρία παιδιά, 0% αν έχεις τέσσερα παιδιά και πάνω. Αυτά όλα ισχύουν και για τους αγρότες… Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο σε μόνιμη βάση. Φθηνότερο ρεύμα για 10 χρόνια». Κλασική αναπλαισίωση της συζήτησης σε θετικά μέτρα που αφορούν και τον γενικό πληθυσμό. Εκτός αν υπονοεί πως, όποιος δεν μπορεί να αντέξει τα κόστη της αγροτικής παραγωγής, ευνοείται αν κάνει κάνα δυο παιδάκια. Πάντως, αφού το πάει στον γενικό πληθυσμό, οι Ελληνες είναι στον πάτο της ΕΕ στην αγοραστική δύναμη, στη δυναμική μείωσης πραγματικού εισοδήματος, στην υποκειμενική φτώχεια και τρίτη χειρότερη στο ποσοστό του πληθυσμού που είναι σε κίνδυνο φτώχειας.

Επιχείρημα 3ο: «Οι μπαταχτσήδες θα πάρουν λιγότερα ή και καθόλου. Αλλά η συντριπτική πλειονότητα των αγροτών, που είναι πάνω από το 80%, στο τέλος της ημέρας θα πάρουν περισσότερα». Τέλεια. Αρα τα προηγούμενα χρόνια αφέθηκαν απατεώνες να ξεσαλώνουν (δεν το λέμε εμείς, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) οπότε τώρα θα μοιράσουμε το μερτικό τους στους τίμιους, οι οποίοι μετά θα επιβαρυνθούν διά του συμψηφισμού των κοινοτικών προστίμων, που θα είναι τουλάχιστον 415 εκατ. ευρώ, για τις ευθύνες της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια χαρά ακούγεται. Ή ίσως όχι.

Επιχείρημα 4ο: «Στη δεύτερη δόση (των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ) θα γίνει η εξόφληση… Συνιστώ, λοιπόν, υπομονή». Στο μεταξύ, βέβαια, οι υποχρεώσεις τρέχουν. Προμηθευτές, πάγια, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες κ.λπ. Αμα ο αγρότης χρωστάει να τους λέει «ο Παύλος ο Μαρινάκης συνιστά υπομονή». Καλά θα πάει αυτό.