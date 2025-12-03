«Να σας πω σε όλους τους τόνους ότι η επερχόμενη κακοκαιρία στα μπλόκα σας, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, θα έχει ακραία χαρακτηριστικά (πολύ ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς , χαλάζι, μπουρίνια). Πρέπει να δείξετε την απαιτούμενη προσοχή, κυρίως από την Πέμπτη το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ» τονίζει σε ανάρτησή του ο μετωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφερόμενος στους αγρότες που βρίσκονται στις κινητοποιήσεις.