«Να σας πω σε όλους τους τόνους ότι η επερχόμενη κακοκαιρία στα μπλόκα σας, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, θα έχει ακραία χαρακτηριστικά (πολύ ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς , χαλάζι, μπουρίνια). Πρέπει να δείξετε την απαιτούμενη προσοχή, κυρίως από την Πέμπτη το απόγευμα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ» τονίζει σε ανάρτησή του ο μετωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφερόμενος στους αγρότες που βρίσκονται στις κινητοποιήσεις.
Απίστευτο εύρημα: Υδραυλικός στο Α.Τ. Κυψέλης εντόπισε όπλα στην αποχέτευση
Ένας υδραυλικός που είχε κληθεί για μια συνηθισμένη εργασία στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη αποκάλυψη: όπλα κρυμμένα μέσα στο δίκτυο αποχέτευσης. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου 2025, όταν το συνεργείο που πραγματοποιούσε εργασίες στα κρατητήρια του Α.Τ. Κυψέλης εντόπισε, μέσα στο σύστημα αποχέτευσης, συνολικά εννέα όπλα φωτοβολίδων […]
Ήπειρος: Εντείνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στα Ιωάννινα
Οι αγρότες στην Ήπειρο εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους με νέα μπλόκα: στην Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό στον Λούρο
Απεργία ταξί: Ένταση με χημικά έξω από το Υπουργείο Μεταφορών (video)
Ένταση ανάμεσα στους αυτοκινητιστές των ταξί και τα ΜΑΤ σημειώθηκε στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών λίγο πριν τις 14:00, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμοδίους. Από την πλευρά των ΜΑΤ έγινε περιορισμένη χρήση χημικών. Υπενθυμίζεται ότι χωρίς ταξί θα μείνει έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου η χώρα λόγω της […]
Κλειστά σχολεία σε τέσσερις περιοχές της Αττικής και την επαρχία – Δείτε ποια μέρα
Ο εορτασμός των πολιούχων προσφέρει μια «ανάσα» σε χιλιάδες μαθητές την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, καθώς σε πολλές περιοχές της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές σε τέσσερις δήμους της Αττικής λόγω της τοπικής αργίας προς τιμήν της Αγίας Βαρβάρας. Συγκεκριμένα, Λυκόβρυση, Νέα Πέραμος, Αργυρούπολη και […]
Ημαθία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων – Πώς κινούνται τα οχήματα
Η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό έχει διακοπεί από τις 10.15 το πρωί και μέχρι νεωτέρας, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Νησελίου (276ο χλμ.) έως τον ανισόπεδο κόμβο Κουλούρας (262ο χλμ.), με κατεύθυνση προς Κοζάνη. Η απόφαση ελήφθη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, τα οχήματα […]