Για κάθε αληθινό οπαδό η αφοσίωση στην ομάδα παραμένει ακλόνητη μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του. Μια παραδοχή που είχε ενστερνιστεί ακόμα και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ με την περίφημη φράση του «μεταξύ των πιο ασήμαντων πραγμάτων, το ποδόσφαιρο είναι το πιο σημαντικό».

Στη δραματικότητα των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στην Αρένα του Γιόχαν Κρόιφ την Κυριακή, στο περιθώριο της προγραμματισμένης αναμέτρησης του Άγιαξ με την Γκρόνινγκεν ο πραγματικός πρωταγωνιστής ήταν ένας οπαδός του Αίαντα που διανύει το τελευταίο μίλι της ζωής του.

Πρόκειται για τον 84χρονο Πέτερ, βαριά άρρωστο που ως ύστατη επιθυμία ζήτησε να παρακολουθήσει για τελευταία φορά την αγαπημένη του ομάδα στο παιχνίδι με την Γκρόνινγκεν. Στάθηκε ωστόσο άτυχος γιατί το ματς διεκόπη και στη συνέχεια ματαιώθηκε λόγω του χάους που προκάλεσαν οι οπαδοί του Αγιαξ με τα εκατοντάδες βεγγαλικά και καπνογόνα.

Στο δείλι του 2025, μέσα σε μια κόλαση φωτιάς και καπνού γραφόταν η πιο συγκινητική ιστορία της χρονιάς. Ο αγώνας του Άγιαξ με την Γκρόνινγκεν συνεχίστηκε χθες από το έκτο λεπτό κεκλεισμένων των θυρών.

Στον μόνο οπαδό του Αίαντα που είχε δοθεί άδεια να παραστεί ήταν ο Πέτερ, τον οποίον θα συνόδευε ένας εθελοντής, ο Αντρέ και μια νοσοκόμα. Οσοι βρίσκονταν στην Αρένα έψαχναν με το βλέμμα τους το φορείο που θα τον μετέφερε από το νοσοκομείο. Κανείς δεν μπόρεσε να τον εντοπίσει. Μετά το παιχνίδι έγινε γνωστό πως όταν έφτασε το ασθενοφόρο έξω από το γήπεδο η κατάσταση της υγείας του χειροτέρεψε δραματικά, με αποτέλεσμα να επιστρέψει επειγόντως στο νοσοκομείο. Η τελευταία επιθυμία του Πέτερ δεν πραγματοποιήθηκε βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Η ειρωνεία: ο Αγιαξ επέστρεψε στις νίκες (2-0) ύστερα από πέντε αγώνες και τέσσερις συνεχόμενες ήττες. Το νόμισμα του ποδοσφαίρου από τις δύο πλευρές του. Οι ανόητοι ταραξίες από τη μια και ο αγνός φίλαθλος που ήθελε να δει για τελευταία φορά την ομάδα του, αλλά δεν του το επέτρεψαν.

O Πέτερ δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση. Πολλοί φίλαθλοι έχουν εκφράσει την επιθυμία να αποτεφρωθούν και η τέφρα τους να σκορπιστεί στο γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδας όπως συνέβη με τον οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουίλιαμ Μουρ. Οι ανάλογες αιτήσεις είναι τόσες πολλές ώστε δεκάδες ομάδες όπως οι Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Αρσεναλ, Αστον Βίλα, Τσέλσι, Ρέιντζερς, Σέλτικ, δημιούργησαν «κήπους μνήμης» για να σκορπούν την τέφρα των οπαδών τους.

Κάποια άλλα κλαμπ όπως η Σάλκε, το Αμβούργο και η Μπόκα Τζούνιορς έχουν δημιουργήσει χώρο κοιμητηρίου δίπλα στο γήπεδό τους. Αυτή την άδολη αγάπη πολλοί την υποτιμούν ή την ταυτίζουν με ό,τι κακό συμβαίνει εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, γιατί προφανώς η σκέψη τους δεν μπορεί να επεξεργαστεί και να κατανοήσει τον ρόλο που παίζει ένας σύλλογος στη δομή μιας κοινωνίας.