Οι εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Aθηνών έβγαλαν πρώτο, για τη θέση του προέδρου, τον Δημήτρη Αναστόπουλο (που είχε τη στήριξη της ΝΔ), με 22,49% και δεύτερο τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, με ένα ευρύτερο κεντροαριστερό ψηφοδέλτιο (και, σε κάποιο βαθμό, αντάρτικο πασοκικό), και τη στήριξη του απερχόμενου Δημήτρη Βερβεσού, με 18,84% – αυτοί οι δύο θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο. Και γιατί αντάρτικο; Γιατί το επίσημο ΠΑΣΟΚ στήριξε (και μάλιστα εμφατικά) την υποψηφιότητα του Μιχάλη Καλαντζόπουλου, ο οποίος βγήκε τρίτος, με 15,42% – και η δική του στήριξη βαραίνει για το αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής. Ειδικά αν είναι επίσημη.

Συνδυασμοί

Το ενδιαφέρον και για την έκβαση του αποτελέσματος είναι πως, σε επίπεδο συνδυασμού, η «Ομοδικία», δηλαδή ο συνδυασμός που έφτιαξε ο Βερβεσός και τώρα στήριζε Κουτσόλαμπρο για πρόεδρο, πέρασε τον γαλάζιο συνδυασμό «Μπροστά» – άρα η μάχη που έρχεται και αμφίρροπη είναι και καθόλου χαμένη για τους προοδευτικούς δικηγόρους. Αν, δε, είχαν κατέβει όλοι μαζί, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ πιο καθαρό υπέρ τους. Μπορεί το παράδειγμα να λειτουργήσει και για την κεντρική πολιτική σκηνή; Και πάλι, οι θιασώτες του προοδευτικού διαλόγου λένε ναι. Αλλά, όπως συνήθως συμβαίνει σε κάθε κάλπη μεγαλύτερης ή μικρότερης κλίμακας, δεν παίζει ρόλο μόνο η πολιτική.

Το 2%

Οι κακές γλώσσες λένε πως ο Καλαντζόπουλος πλήρωσε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και την αυτόνομη κάθοδο σε επίπεδο βάσης, ειδικά σε έναν κλάδο που 8 χρόνια έχει συνηθίσει στη σύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλοι λένε πως ο συνδυασμός του Καλαντζόπουλου ήταν δύο μονάδες πάνω από το ψηφοδέλτιο για την προεδρία του συλλόγου. Σε κάθε περίπτωση, το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, πάντως, στηρίχθηκε από ισχυρά ονόματα του κόμματος, με δική τους υποψηφιότητα – άρα οι πιο καλοπροαίρετοι εκτιμούν πως αυτοί ήταν που έφεραν και το έξτρα 2%, πως το ψηφοδέλτιο της «Ομοδικίας» είναι πιο συντεχνιακό και, γενικά, πως οι διαφορές ήταν μικρές.

Στα μπλόκα

Το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει διάφορες φάσεις με τα μπλόκα –από τον Γιώργο Παπανδρέου πάνω στο τρακτέρ μέχρι την προσεκτική διαχείριση των κλειστών δρόμων. Ο δισταγμός αυτός παραμένει ως τώρα, καθώς ακόμα δεν έχει υπάρξει σαφής γραμμή ως προς τη θέση της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στο εύρος των αγροτικών κινητοποιήσεων, παρότι λέγεται πως «οι αγρότες έχουν δίκιο». Ποιο ήταν, δε, το πρώτο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που κατέβηκε στα μπλόκα και συνομίλησε με τους αγρότες; Η Αννα Διαμαντοπούλου, που επισκέφθηκε τους συγκεντρωμένους στα Μάλγαρα τη Δευτέρα το απόγευμα. Και δεν δίστασε να το μοιράσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απορία

Ποιο είναι το καλύτερο μπιφ, αυτό του Αδωνη με τον Πέτρο Παππά (που δεν είναι και τόσο μπιφ) ή αυτό του υπουργού Υγείας με τον Χάρη Καστανίδη;