Στις τρεις μεγαλύτερες, κατά τον ίδιο, προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Grant Thornton Βασίλη Καζά (φωτογραφία) και τον πρόεδρο της συμβουλευτικής Νίκο Καραμούζη. Αυτές είναι: η αντικατάσταση εργαζομένων από εργαλεία ΤΝ, η παραπληροφόρηση μέσω ανεπτυγμένων τεχνολογιών όπως είναι το deepfake και η προστασία των ανθρώπινων δεξιοτήτων, ειδικά των ανηλίκων, από την ΤΝ. Για την πρώτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η πιθανή αντικατάσταση εργαζομένων από μηχανές αποτελεί πρόκληση για όλες τις οικονομίες και προχώρησε τη σκέψη του ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας πως όταν και αν αυτό γίνει, θα εγερθούν ζητήματα όπως το αν ένα ρομπότ θα πρέπει να πληρώνει εισφορές. Για την παραπληροφόρηση είπε ότι ο βαθμός απόπειρας επηρεασμού της κοινής γνώμης στις εκλογές θα είναι ολοένα και πιο έντονος και τόνισε ότι «η καλύτερη άμυνα είναι ο καλά ενημερωμένος πολίτης». Σε ό,τι αφορά την απώλεια δεξιοτήτων, επισήμανε ότι είναι σημαντικό να μην εκχωρήσουμε την κριτική σκέψη σε αλγόριθμους και υπεραμύνθηκε της πολιτικής της κυβέρνησης για απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων από τις σχολικές αίθουσες. Τέλος, εκτίμησε ότι η εισαγωγή των μεγάλων αλλαγών που φέρνει η ΤΝ – τις οποίες χαρακτήρισε πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες προηγούμενων τεχνολογιών – ενδέχεται να επιβραδυνθεί, καθώς οι κοινωνίες χρειάζονται χρόνο εκπαίδευσης και αφομοίωσης.

«ΟΚ» ESM για πρόωρη αποπληρωμή δανείων του α’ μνημονίου

Το πράσινο φως στην πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ διακρατικών δανείων (GLF) έδωσε ο ESM, με την Ελλάδα να προχωράει στις 15 Δεκεμβρίου σε μια ακόμη πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείων του πρώτου μνημονίου. «Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου GLF στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη δομή του χρέους της Ελλάδας και αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας» δήλωσε ο Pierre Gramegna, διευθύνων σύμβουλος του ESM και διευθύνων σύμβουλος του EFSF, προσθέτοντας ότι ο ESM και ο EFSF «παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών Αρχών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους».

Ο Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται από χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος σήμερα θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του National Energy Dominance Council, Νταγκ Μπέργκαμ, στο υπουργείο Εσωτερικών και αργά το απόγευμα θα μεταβεί στο υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, όπου θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ. Κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ ο έλληνας υπουργός θα έχει επαφές με εκπροσώπους της αμερικανοεβραϊκής οργάνωσης American Jewish Committee (AJC), τον πρόεδρο της Export-Import Bank of the United States (EXIM), τον διευθυντή του Office of Science and Technology Policy του Λευκού Οίκου, Μικαέλ Κράτσιος, στο Eisenhower Executive Office Building και ελληνοαμερικανούς βουλευτές. Στόχος η ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας.

Η Γαλλία τίμησε τον Ζοπουνίδη

Το παράσημο του Ιππότη του Τάγματος των Ακαδημαϊκών Φοινίκων (Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques) απονεμήθηκε στον καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη από τη Γαλλική Δημοκρατία. Στην τελετή παρασημοφόρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, παρευρέθηκε η πρεσβευτής της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, η οποία αναφέρθηκε στο σημαντικό επιστημονικό έργο του τιμώμενου.

Δεξαμενή ευκαιριών

«Δεξαμενή με εξαιρετικές εταιρείες» χαρακτήρισε το Χρηματιστήριο Αθηνών ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Στεφάν Μπουζνά σε συνέντευξή του (ΕΡΤ) το βράδυ της Δευτέρας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο επικεφαλής της χρηματιστηριακής εταιρείας και στο Λονδίνο, όπου συζήτησε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο πλαίσιο του συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν στη βρετανική πρωτεύουσα η Morgan Stanley και το ΧΑ. Από τη μεριά του ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι «η εξαγορά του ελληνικού Χρηματιστηρίου από την Euronext θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο των μεγαλύτερων όσο και των μικρομεσαίων, και θα επιτρέψει στην ελληνική οικονομία με πολλούς τρόπους και σε πολλαπλά επίπεδα να γίνει πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική καθώς προχωράμε μπροστά».

Πρώτοι στην Ευρώπη

Η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών από λογαριασμό σε λογαριασμό (A2A) σε κάθε σημείο πώλησης, με την υιοθέτηση της υποχρεωτικότητας αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS από όλα τα καταστήματα. Συνολικά, το σύστημα άμεσων πληρωμών αναμένεται να φτάσει τις 120 εκατ. συναλλαγές μέχρι τα τέλη του έτους, αξίας 11 δισ. ευρώ. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο IRIS Ρ2Ρ (μεταξύ φίλων) εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 4,2 εκατ., ενώ αυτοί του P2Pro (πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες) θα φτάσουν τους 580.000. Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ Σταυρούλα Καμπουρίδου υπογράμμισε ότι η διάθεση του IRIS Commerce σε όλα τα καταστήματα είναι ένα σημαντικό βήμα για την οικονομία και έθεσε το χρονοδιάγραμμα για το νέο βήμα, που είναι η διασύνδεση του IRIS Ρ2Ρ με τα αντίστοιχα συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία κ.ά.) για διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων.