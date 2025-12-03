Στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022, όταν παρουσιάστηκε το ChatGPT στο ευρύ κοινό, βρίσκεται πλέον ο ανταγωνισμός των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Ο κάθε παίκτης προσπαθεί διαρκώς να περάσει και να παραμείνει μπροστά στο παιχνίδι αντιμετωπίζοντας διάφορους νέους και παλιούς σφετεριστές του «θρόνου». Για να το πετύχει αυτό χρησιμοποιεί ακόμη και «κυνηγούς κεφαλών», για να δελεάσει στελέχη με μεγάλες γνώστη στην ΤΝ ώστε να εγκαταλείψουν την εταιρεία που δουλεύουν και να πάρουν μεταγραφή.

Η OpenAI, η εταιρεία που παρουσίασε πριν από τρία χρόνια επισήμως το ChatGPT ξεκινώντας τη φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται πλέον σε σταυροδρόμι αφού ο ανταγωνισμός απειλεί να την ξεπεράσει.

Στα πλαίσια αυτά ο διευθύνων σύμβουλός της, Σαμ Άλτμαν, κήρυξε «κόκκινο συναγερμό» για την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης του ChatGPT. Αυτό γίνεται επειδή οι μεγάλοι αντίπαλοι Google και Anthropic έχουν αρχίσει να πιάνουν την OpenAI σε τεχνολογίες, απειλώντας το αρχικό της προβάδισμα στην κούρσα για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα της εταιρείας που επικαλείται ο εξειδικευμένος ιστότοπος The Information, ο Άλτμαν χτυπά καμπανάκι για βελτίωση της ταχύτητας, της αξιοπιστίας και της εξατομίκευσης του κορυφαίου chatbot –όπως χαρακτηρίζεται- της αγοράς.

Στο υπόμνημα ανέφερε στους εργαζομένους της OpenAI ότι η νεοφυής (startup) με αξία που υπολογίζεται πλέον σε 500 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδιάζει να καθυστερήσει την εξέλιξη άλλων προϊόντων κάνοντας λόγο για «κρίσιμη στιγμή για το ChatGPT».

Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία θα αναβάλει τα σχέδια για την ανάπτυξη διαφημιστικών προϊόντων, άλλων τεχνολογιών ΤΝ που προορίζονται για την αυτοματοποίηση αγορών και εργασιών που σχετίζονται με την υγεία, και του Pulse, το οποίο παράγει εξατομικευμένες πρωινές ενημερώσεις για τους χρήστες, ανέφεραν οι Financial Times.

Νέα στελέχη στις κορυφαίες εταιρείες

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι αποχωρήσεις και προσλήψεις στελεχών εταιρειών ΤΝ σε κάθε βαθμίδα, περιλαμβανομένων και των κορυφαίων. Ο αντιπρόεδρος του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης της Apple θα αντικατασταθεί από κορυφαίο στέλεχος της Microsoft, καθώς η κατασκευάστρια εταιρεία των iPhone κάνει κούρσα να κερδίσει έδαφος μετά από αργό ξεκίνημα στον αγώνα για την αξιοποίηση της προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τζον Τζιαναντρέα, ανώτερος αντιπρόεδρος μηχανικής του τμήματος μάθησης και στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης, θα παραιτηθεί και θα συνεχίσει ως σύμβουλος της Apple μέχρι τη συνταξιοδότησή του την άνοιξη, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Θα αντικατασταθεί από τον πρώην στέλεχος της Microsoft, Αμάρ Σουμπραμάνια, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του εταιρικού αντιπροέδρου της Microsoft έξι μήνες αφότου εγκατέλειψε την Google, όπου εργαζόταν στο chatbot Gemini.

Η αλλαγή ηγεσίας στο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης της Apple έρχεται καθώς ο Τζιαναντρέα αντιμετώπισε αυξανόμενη κριτική για μη επαρκώς επιθετική προσέγγιση στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας που οδηγεί προϊόντα ανταγωνιστών όπως το Gemini της Google και το ChatGPT της OpenAI.

Η Apple θεωρεί ότι έχει μείνει πίσω στη συγκεκριμένη τεχνολογία λανσάροντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία χρόνια, καθώς η δημοτικότητα των chatbots έχει αυξηθεί ραγδαία μεταξύ των απλών χρηστών.

Ο Σουμπραμάνια ήταν ένας από περισσότερους από είκοσι ερευνητές που απέκτησε η Microsoft από την Google νωρίτερα φέτος, καθώς ο γίγαντας λογισμικού προχώρησε στη δημιουργία της δικής του ομάδας υπερ-νοημοσύνης. Η ομάδα αυτή εργάζεται σε μοντέλα ικανά να ανταγωνίζονται την ανθρώπινη σκέψη και έχει ως επικεφαλής τον επικεφαλής τον συνιδρυτή της DeepMind, Μουσταφά Σουλεϊμάν.

Η αναδιάρθρωση έρχεται στην Apple καθώς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει εντείνει τον σχεδιασμό διαδοχής του μεγάλου αφεντικού Τομ Κουκ, όπως είχαν αναφέρει οι Financial Times. Ο Φεντερίγκι θεωρείται ευρέως ως πιθανός διάδοχος στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.