Το ChatGPT μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας και έγινε ο «πρωταγωνιστής» σε ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη τον περασμένο μήνα στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν μια γυναίκα κατάφερε να κερδίσει 100.000 δολάρια στη λοταρία, χρησιμοποιώντας αριθμούς που της πρότεινε.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Michigan Lottery, όλα ξεκίνησαν στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν το τζακπότ του παιχνιδιού Powerball είχε ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Το γεγονός αυτό ώθησε τη 45χρονη Tammy Carvey να δοκιμάσει την τύχη της αγοράζοντας ένα δελτίο.

Δεν διάλεξε όμως αριθμούς η ίδια , αλλά ζήτησε από το ChatGPT να της προτείνει τους αριθμούς που θα έπαιζε. «Ρώτησα το ChatGPT να μου δώσει μια σειρά αριθμών για το Powerball, και τελικά αυτούς τους αριθμούς έβαλα στο δελτίο μου», δήλωσε η Carvey.

Όταν έλεγξε τους νικητήριους αριθμούς στο διαδίκτυο συνειδητοποίησε ότι είχε κερδίσει 50.000 δολάρια, αλλά στην πραγματικότητα είχε κερδίσει περισσότερα.

«Ο σύζυγός μου και εγώ δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε»

«Μόνο όταν συνδέθηκα στον λογαριασμό μου στο Michigan Lottery συνειδητοποίησα ότι είχα προσθέσει το Power Play στο λαχείο μου και ότι στην πραγματικότητα είχα κερδίσει 100.000 δολάρια! Ο σύζυγός μου και εγώ δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε», είπε.

Η Carvey πήγε στα κεντρικά γραφεία του Michigan Lottery για να παραλάβει το έπαθλο της, με το οποίο σκοπεύει να ξεπληρώσει το σπίτι της και μετά να αποταμιεύσει ό,τι απομείνει.