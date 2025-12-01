Ο Τζέιμς Κάμερον χαρακτήρισε «τρομακτική» την ιδέα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν ηθοποιό από το μηδέν, εκφράζοντας την ανησυχία του για το μέλλον της τεχνολογίας στον κινηματογράφο.

Σε νέα συνέντευξή του, ο διάσημος σκηνοθέτης και σεναριογράφος μίλησε για τη χρήση της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης σε έργα όπως η επερχόμενη ταινία του «Avatar: Fire and Ash». Εξήγησε ότι πιστεύει πως η γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί «να δημιουργήσει κάτι νέο που δεν έχει ξαναδεί».

«Για χρόνια, υπήρχε αυτή η αίσθηση: “Ω, κάνουν κάτι παράξενο με τους υπολογιστές και αντικαθιστούν τους ηθοποιούς”, ενώ στην πραγματικότητα, μόλις εμβαθύνεις πραγματικά και δεις τι κάνουμε, είναι μία γιορτή της στιγμής ηθοποιού-σκηνοθέτη» είπε στην εκπομπή CBS Sunday Morning. Ο Κάμερον αναφέρθηκε στη διαδικασία που ονομάζει «σύλληψη ερμηνείας», την οποία χρησιμοποίησε εκτενώς στην ταινία «Fire and Ash».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός περιέγραψε πώς υλοποιήθηκε η διαδικασία: ηθοποιοί όπως η Σιγκούρνι Γουίβερ και η Ζόι Σαλντάνια κινηματογράφησαν πρώτα τις υποβρύχιες σκηνές που διαδραματίζονται στο φεγγάρι Πανδώρα, μέσα σε δεξαμενή σχεδόν 250.000 γαλονιών.

«Χρησιμοποιούμε πολλές κάμερες για να απαθανατίσουμε τη σωματική ερμηνεία του ηθοποιού» είπε ο σκηνοθέτης. «Και χρησιμοποιούμε μία μόνο κάμερα (ή τώρα δύο) για να βιντεοσκοπήσουμε το πρόσωπό τους. Βρίσκονται σε κοντινό πλάνο το 100% του χρόνου. Αλλά υπάρχει κάτι όμορφο σε αυτό. Είναι σαν πρόβα στο θέατρο» ανέφερε.

Ο Κάμερον τόνισε ότι η γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη πηγαίνει «στο άλλο άκρο του φάσματος», καθώς μπορεί να επινοήσει χαρακτήρες και ερμηνείες από το μηδέν. «Αυτό είναι τρομακτικό για μένα. Αυτό είναι το αντίθετο. Αυτό ακριβώς δεν κάνουμε» υπογράμμισε.

«Δεν θέλω έναν υπολογιστή που να κάνει αυτό που είμαι περήφανος που μπορώ να κάνω με τους ηθοποιούς. Δεν θέλω να αντικαταστήσω τους ηθοποιούς, μου αρέσει να δουλεύω με ηθοποιούς» κατέληξε ο σκηνοθέτης του Avatar.