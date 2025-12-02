Πολλοί κατέκριναν ή άσκησαν κριτική στον Ράφα Μπενίτεθ επειδή επέλεξε να χρησιμοποιήσει τρεις κεντρικούς μπακ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και όλοι τους είχαν ως στόχο να προσέχουν τον Γιόβιτς. Υπερβολική η απόφαση του ισπανού προπονητή; Ισως. Οπως και να έχει δεν του βγήκε. Με τη διαφορά πως η διάταξη της οπισθοφυλακής του Τριφυλλιού δεν είχε τόσο δεξιά τον Γεντβάι όπως στα πρόσφατα παιχνίδια, αλλά είδαμε λίγο αριστερότερα τον Τουμπά. Θα μπορούσε, δηλαδή, να κινηθεί εκεί ο Μλαντένοβιτς; Και πάλι ουδείς μπορεί να δώσει σαφή απάντηση.

Ξεκάθαρα ο Μπενίτεθ θέλησε να σφίξει τα μετόπισθεν, να νιώσει ασφάλεια και να χτυπήσει μια ομάδα, την ΑΕΚ εν προκειμένω, που αρέσκεται να παίζει «στο γκολ» τα περισσότερα παιχνίδια της. Ατύχησε σε όλα. Και «προδόθηκε» ο προπονητής από ορισμένους ποδοσφαιριστές του, γιατί αυτοί υπέπεσαν σε λάθη. Ο Τουμπά για παράδειγμα, έκανε πέναλτι.

Ο Πάλμερ-Μπράουν, αχίλλειος πτέρνα της άμυνας του Παναθηναϊκού, αφενός δοκίμασε μια τραγικά λάθος πάσα στον Τουμπά που έφερε την κόκκινη στον συμπαίκτη του αλλά και επίσης μια κάκιστη αντίδραση στη φάση του δεύτερου πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Ο Γεντβάι ξεχάστηκε στο πρώτο γκολ και κάλυψε τον Γιόβιτς. Ο Σφιντέρσκι απέτυχε σε χτύπημα από τη βούλα. Και ο Ντραγκόφσκι, επιρρεπής σε γκέλες στην περιοχή, άρα στο να δίνει πέναλτι στον αντίπαλο, έμοιαζε με το κερασάκι σε τούρτα σφαλμάτων, όλα σε χρώμα πράσινο.

Είναι σαφές πως ήδη ο Μπενίτεθ έχει στο μυαλό του το πώς θα βελτιώσει την εικόνα της αμυντικής του διάταξης. Με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές; Μάλλον και ασφαλώς μέχρι να του δοθεί η δυνατότητα να κάνει μεταγραφές. Και παράλληλα νιώθει και αυτός πως κάτι του πήρε η θεά τύχη το βράδυ της Κυριακής. Γιατί το ματς είχε γυρίσει, το 2-2 και με τις καθυστερήσεις να «μιλάνε» για ένα άγριο και γεμάτο αγωνία φινάλε, ήλπιζε πως θα έφτανε στην ολική ανατροπή. Είχε ο ΠΑΟ το λεγόμενο μομέντουμ. Το διπλό σφάλμα, όμως, των Πάλμερ-Μπράουν και Ντραγκόφσκι έφερε μια ήττα που τον οδηγεί πολύ πίσω στη μάχη της κορυφής, για να μην ειπωθεί πως έμεινε εκτός νυμφώνος.

Και η ΑΕΚ; Δίκαια πανηγυρίζει τη σημαντική επιτυχία. Πήρε ώθηση ώστε να κυνηγήσει τα πρωτεία. Δεν θα αφήσει τον αγώνα, κυρίως γιατί οι πάντες στα ενδότερα πείθονται πως ο Νίκολιτς δημιουργεί κάτι στέρεο, μολονότι υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Ο δε Μάριος Ηλιόπουλος, περιχαρής ανακοίνωσε πριμ στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Οταν δοθεί, ασφαλώς θα το μάθουμε, εν αντιθέσει με τα χρήματα ύψους 1,5 εκατ. στην ΕΠΟ για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που ακόμη ελάχιστοι γνωρίζουν αν καταβλήθηκαν.