Οποιος κυκλοφορεί στην πρωτεύουσα – είτε ως πεζός είτε με αυτοκίνητο – έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με το χάος που έχουν δημιουργήσει τα ηλεκτρικά πατίνια. Οι χρήστες τους τα παρατούν όπου βρουν, αδιαφορώντας για τα εμπόδια τα οποία βάζουν στη διέλευση των ανθρώπων που περπατούν στην πόλη ή εκείνων που χάνουν ήδη πολλές εργατοώρες μπλοκαρισμένοι με τα οχήματά τους στην κίνηση. Κι αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που προκαλούν στους αθηναϊκούς δρόμους. Η κυκλοφορία τους αποδεικνύεται επικίνδυνη τόσο γι’ αυτούς που τα χρησιμοποιούν όσο και για τους οδηγούς ΙΧ, μια και οι «πατινοδρόμοι» κινούνται συχνά με υπερβολική ταχύτητα.

Πριν από λίγες μέρες εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ένας νέος κανονισμός για την κυκλοφορία και τη στάθμευση των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων, ο οποίος φιλοδοξεί να ενισχύσει την ασφάλεια στον δημόσιο χώρο και να βάλει τέλος στις επαναλαμβανόμενες παραβάσεις. Σύμφωνα μ’ αυτόν, απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε πεζοδρόμια, γύρω από την Ακρόπολη, στην Ερμού και την Αιόλου. Παράλληλα, ορίζονται σαφή όρια ταχύτητας, δημιουργούνται 1.574 νέες θέσεις στάθμευσης για εταιρικά πατίνια και ανατίθεται στη Δημοτική Αστυνομία η ψηφιακή παρακολούθηση της μικροκινητικότητας.

Η θεσμοθέτηση του πλαισίου είναι ένα σημαντικό βήμα. Από μόνη της, όμως, δεν φτάνει. Πρέπει οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων να διασφαλίσουν πως οι κανόνες θα εφαρμόζονται. Γι’ αυτό είναι απαραίτητος ο συνεχής και ενδελεχής έλεγχος για τυχόν παραβάσεις. Το στοίχημα, για μια ακόμη φορά, είναι να τηρηθεί ο κανονισμός.