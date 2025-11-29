Στο Λονδίνο θα περάσει το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ιδιωτικό πρόγραμμα, οικογενειακά. Τη Δευτέρα, όμως, θα παραμείνει στη βρετανική πρωτεύουσα για να συμμετέχει στο επενδυτικό συνέδριο που οργανώνουν το Ελληνικό Χρηματιστήριο και η Morgan Stanley, όπου θα έχει μια ανοιχτή συζήτηση με την CEO, Κλερ Γούντμαν και πλήθος συναντήσεων με οικονομικούς παράγοντες στο περιθώριο. Το δυνατό «χαρτί» του Μητσοτάκη στις επαφές με επενδυτές είναι, προφανώς, πλέον, τα ενεργειακά, οπότε θεωρείται βέβαιο ότι θα κάνει αναφορές στη μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το συνέδριο θα είναι νωρίς το πρωί αλλά ο Πρωθυπουργός δεν θα αναχωρήσει από το Λονδίνο αμέσως. Σκοπεύει να πάει και στην Οξφόρδη για δημόσια συζήτηση στην Blavatnik School of Government (BSG) του πανεπιστημίου, με την κοσμήτορα της σχολής, την καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης, Νγκάιρ Γουντς.

Μέχρι 30 Ιουνίου παρατείνεται η απογραφή ασανσέρ

Παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων έως τις 30 Ιουνίου 2026 έδωσαν τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 250.000. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός είναι αρκετά μικρότερος από τους συνολικά 700.000 με 900.000 ανελκυστήρες που εκτιμάται ότι υπάρχουν. Με την παράταση δίνεται χρόνος ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες. Η διαδικασία της απογραφής είναι εξαιρετικά απλή και είναι εντελώς δωρεάν στη διεύθυνση https://elevator.mindev.gov.gr.

Εκδόσεις «πράσινων» ομολόγων

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των «βιώσιμων» εργαλείων έκδοσης χρέους στις χώρες της ευρωζώνης, με μειωμένο ωστόσο ρυθμό σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Οπως αναφέρει σχετική ανάλυση της ΕΚΤ, το υπόλοιπο των «βιώσιμων» εργαλείων χρέους έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί τα τέσσερα τελευταία χρόνια, από 435 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2021 στα 1,74 τρισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025. Από τον Σεπτέμβριο του 2024, όμως, ο ρυθμός της αύξησης υπολογίζεται σε 10%, από 20% την προηγούμενη χρονιά. Χωρίς να επιβεβαιώνεται από την ΕΚΤ, η επιβράδυνση αυτή πιθανότατα οφείλεται στην εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024.

Δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία με τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ώστε μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου να έχει μπει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Κινητοποιήσεις στις λαϊκές

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν για τις επόμενες ημέρες και οι πωλητές των λαϊκών αγορών. Η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας έχει συγκαλέσει για την ερχόμενη Παρασκευή συμβούλιο για το θέμα αυτό καθώς αντιδρούν στην επιβολή μέτρων όπως το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και στην τεκμαρτή φορολόγηση.

Παράρτημα στην Τιανζίν

Με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ιδρύει το πρώτο του παράρτημα στην Τιανζίν, μία από τις ισχυρότερες οικονομικές πόλεις της Κίνας. Το παράρτημα στην Τιανζίν θα λειτουργήσει ως το ελληνικό επιχειρηματικό βήμα στη Βόρεια Κίνα και θα αποτελέσει ενεργό κόμβο για εξαγωγές, επενδύσεις, τεχνολογικές συνέργειες και στοχευμένες B2B διασυνδέσεις ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων.