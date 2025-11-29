Υπαρξιακό το ερώτημα του τίτλου και, τις τελευταίες ημέρες, πολιτικό επίσης, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ως κουμπάρο του Φραπέ, δηλαδή του εμπλεκόμενου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργου Ξυλούρη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίζει την κατηγορία ο κ. Ανδρουλάκης είναι αβάσιμα. Επειδή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προ εικοσαετίας τουλάχιστον πάντρεψε κάποιον Μανώλη Ξυλούρη, συγγενή του Φραπέ, δεν σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κουμπάρος του Φραπέ. Εξ όσων γνωρίζουμε, η κουμπαριά είναι μια σχέση προσωπική και όχι οικογενειακή, τα πρόσωπα κουμπαριάζουν, όχι οι οικογένειες. Επίσης, οι κουμπαριές δεν κληρονομούνται, δεν περνάνε από τον πατέρα στο παιδί. Φοβάμαι λοιπόν ότι ο κ. Ανδρουλάκης χρεώνεται ακόμη μία αδέξια κίνηση, για να περιοριστώ στον ηπιότερο χαρακτηρισμό.

Η ουσία του θέματος όμως δεν είναι στη διαμάχη γύρω από την πολιτική πατρότητα του Φραπέ. Ολη αυτή η σύγκρουση είναι άσκοπη και με τον θόρυβο που ξεσηκώνει (και τον χαβαλέ, επίσης) μας εμποδίζει να διακρίνουμε τη μορφή της πραγματικότητας. Ο Φραπές, παιδιά, είναι όλων μας, είναι και του ΠΑΣΟΚ, είναι και της ΝΔ. Ο Φραπές ανήκε κατά καιρούς και στα δύο κόμματα, επειδή αυτά τα δύο είχαν στα χέρια τους τούς μοχλούς του κράτους. Δεν ήταν ποτέ ιδεολογικό ζήτημα για αυτόν. Επαγγελματικό ήταν. Αυτοί είχαν τη δύναμη στα χέρια τους, με αυτούς θα έπαιζε. Τι περιμένατε να είναι, Μαοϊκός; Ο Φραπές είναι ελληνικότατος, όσο και ο ομώνυμος τύπος του καφέ. Το πρόσωπό του είναι ο καθρέπτης στον οποίον το πελατειακό κράτος βλέπει τη μούρη του.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Κάνει καλό η γυμναστική, η τακτική σωματική άσκηση; Ολοι οι γιατροί και οι ειδικοί μας βεβαιώνουν ότι, εφόσον γίνεται σωστά, όχι μόνο κάνει καλό, αλλά είναι και απαραίτητη για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής – και ιδίως εμείς οι γέροι. Υπάρχει όμως και μία διαφορετική άποψη, ξέρετε, και έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε. Σύμφωνα με αυτήν, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι σαν μια μπαταρία. Εχει δηλαδή αποθηκευμένη μια συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας. Αυτή είναι και παραπάνω δεν έχει! Επομένως, όταν επιδιδόμαστε σε άσκοπη χρήση του σώματος, λ.χ., κυνηγώντας μια σφαίρα κατασκευασμένη από δέρμα μαζί με ακόμη καμιά εικοσαριά άλλους μαντραχαλάδες σε μια επίπεδη επιφάνεια στρωμένη με γκαζόν, καταναλώνουμε άσκοπα την ενέργειά μας και έτσι συντομεύουμε τη ζωή μας. Η άθληση είναι σπατάλη ενέργειας.

Η άποψη αυτή είναι του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν αστειεύεται, ούτε το λέει με τη σκοπιμότητα να προκαλέσει ή να σοκάρει, όπως το συνηθίζει. Το πιστεύει και το λέει ανερυθρίαστα όποτε τον ρωτούν γιατί δεν αθλείται. (Το γκολφ δεν μετράει, ας είμαστε σοβαροί). Το λέει, λ.χ., στις χαλαρές συζητήσεις με τους δημοσιογράφους στη διάρκεια αεροπορικών πτήσεων – όταν, βέβαια, δεν αποκαλεί τις γυναίκες δημοσιογράφους «άσχημες» και «γουρουνίτσες». Το γεγονός ότι η αντίληψή του για τον ανθρώπινο οργανισμό θα ταίριαζε περισσότερο σε ιατροφιλόσοφο του 16ου αιώνα εξηγεί γιατί επέλεξε έναν θεόμουρλο, τον Ρόμπερτ Κένεντι, για υπουργό Υγείας. (Εξομολογούμαι, πάντως, ότι καταβάλλω προσπάθεια για να βλέπω τον Τραμπ σαν καρτούν και να ξεχνώ, όσο γίνεται, ότι είναι ο δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης της υπερδύναμης. Δεν αντέχω τόσο τρόμο και αγωνία… Τρομακτικό…)

ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

Το παράπονο του Παναγιώτη Λαφαζάνη, με τα δικά του λόγια: «Εμένα μου έχουν κόψει τη βουλευτική σύνταξη. Φρόντισαν γι’ αυτό οι φίλοι μου οι Συριζαίοι». Με όλο τον σεβασμό μου για τον κ. Παναγιώτη, έτσι όπως το διατυπώνει παραπλανά. Κατ’ αρχάς, όταν λέει ότι του κόψανε τη βουλευτική σύνταξη, εννοεί ότι τη μείωσαν. Επειτα, με τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου, μειώθηκαν οι συντάξεις όλων ανεξαιρέτως, όχι μόνο των βουλευτών. Αυτός δηλαδή τι περίμενε, ότι επειδή ήταν αριστερός δεν θα του μείωναν τη σύνταξη οι αριστεροί; Επιπλέον, θυμίζω ότι η βουλευτική σύνταξη, για όσους εκλέγονται από το 2012 και έπειτα, ανεξαρτήτως αριθμού κοινοβουλευτικών θητειών, έχει καταργηθεί. Οι διατελέσαντες βουλευτές θα παίρνουν τη σύνταξη του επαγγέλματός τους. Η λεγόμενη βουλευτική σύνταξη δεν υφίσταται πια. Και εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να θεωρεί τον εαυτό του τυχερό που μπορεί να παίρνει σύνταξη σε ευρώ και όχι σε δραχμούλες και Δημητρούλες…