Τον τελευταίο μήνα κυκλοφορούν τρεις νέες ταινίες και δύο σειρές σε ψηφιακές πλατφόρμες βασισμένες σε μυθιστορήματα ή διηγήματα του Στίβεν Κινγκ. Μια ματιά στη βάση δεδομένων ταινιών του IMDb είναι ενδεικτική: από το 1976, και την Carrie του Μπράιαν ντε Πάλμα, έχουν κυκλοφορήσει περισσότερες από 400 οπτικοακουστικές παραγωγές έργων του. Συγγραφέας 60 μυθιστορημάτων και 200 διηγημάτων, ο 78χρονος Κινγκ είναι δεύτερος σε διασκευές έργων στην ιστορία μετά τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ. «Yποτίθεται ότι ο Στίβεν Κινγκ είναι συγγραφέας τρόμου», λέει ο σκηνοθέτης Μάικ Φλάναγκαν. «Κατά βάθος, όμως, είναι αισιόδοξος, ανθρωπιστής, με βαθιά ενσυναίσθηση και, ειλικρινά, πολύ πιστός στις αρχές του. Απλά έχει γράψει μερικές από τις πιο τρομακτικές ιστορίες που έχω διαβάσει ποτέ».

Στις συζητήσεις του ένα είναι το κυρίαρχο θέμα: το Διάστημα. Και ειδικότερα, τα σκουπίδια του Διαστήματος. Ο 22χρονος Λεωνίδας Ασκιανάκης από το Αρκαλοχώρι της Κρήτης σπούδασε αεροδιαστημική στο Μόναχο όπου δημιούργησε την εταιρεία Project-S, που εστιάζει στην ανίχνευση και απομάκρυνση θραυσμάτων από την τροχιά της Γης με χρήση δορυφόρου και ειδικών αλγορίθμων. Η Βαυαρία έχει επενδύσει ήδη ένα εκατομμύριο ευρώ στο Project-S για την πρώτη διαστημική αποστολή του το 2026, χωρίς να ζητά μετοχικό αντάλλαγμα. «Χιλιάδες τόνοι θραυσμάτων περιφέρονται γύρω από τη Γη: παροπλισμένοι δορυφόροι, τμήματα πυραύλων, συντρίμμια. Η διαχείριση διαστημικών σκουπιδιών πρέπει να γίνει εμπορικά βιώσιμη». Αργότερα, ειδικοί δορυφόροι με ρομποτικούς βραχίονες θα μπορούν να απομακρύνουν τα μεγαλύτερα κομμάτια.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One έρευνα σε εκατομμύρια ανθρώπους σε 40 χώρες, που έδειχνε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ηλικιακή ομάδα πιο δυσαρεστημένη από τους νέους έως 24 ετών. Mα τι συμβαίνει; Ο δρ. Χαβιέρ Αλμπάρες, ειδικός στον ύπνο και συγγραφέας του βιβλίου «Η γενιά των ζόμπι» προειδοποιεί ότι η υπερβολική χρήση smartphone διαμορφώνει μια «γενιά παγιδευμένη σε μια σπείρα υπερδιέγερσης, εθισμού και χρόνιας στέρησης ύπνου». Οι οθόνες, εξηγεί, όχι μόνο κλέβουν ώρες ξεκούρασης, αλλά και τις κατακερματίζουν: «Αυξάνουν τον αριθμό των αφυπνίσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας και, ως αποτέλεσμα, μειώνεται τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα της ξεκούρασης. Η έλλειψη ύπνου μεταφράζεται σε κόπωση, ευερεθιστότητα και μεγαλύτερο κίνδυνο άγχους ή κατάθλιψης».

Oι 762 σελίδες του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» έγιναν το ανάγνωσμα των ημερών. Θυμηθήκαμε (πολλά), μάθαμε (όχι τόσα πολλά), ξεκαθαρίσαμε (κάποια), μπερδευτήκαμε (με κάποια άλλα). Ξαναζήσαμε μια χώρα με πάθη που ηττήθηκαν, φόβους που μας τυράννησαν, επιλογές από τις οποίες επιβιώσαμε δύσκολα και μας δίχασαν. Το βιβλίο ενός πρώην πρωθυπουργού (μακάρι να μιλούσαν και εκείνοι που μέχρι τώρα μας περιφρονούν με τη σιωπή τους) είναι αφορμή για να ειπωθούν ιστορίες και να φτιαχτούν νέα αφηγήματα. Eπέκρινε πολλούς από τους στενούς του συνεργάτες και μας άφησε με την απορία εάν δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να κάνει άλλες επιλογές. Ενα βιβλίο που θέλει να φέρει και πάλι την πολιτική στο προσκήνιο ή απλά τον συγγρα- φέα του;