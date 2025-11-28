Ενας Δον Κιχώτης του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Ολυμπιακός προσεγγίζει με εντυπωσιακή αφέλεια τα παιχνίδια της δυσκολότερης διασυλλογικής διοργάνωσης στον κόσμο σαν να αγνοεί το επίπεδο του ποδοσφαίρου και των αντιπάλων του. Το αγωνιστικό μοντέλο που ακολουθεί προσομοιάζει σε αρκετά σημεία με αυτό της Μπαρτσελόνα, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τα υπερόπλα των Καταλανών σε συγκεκριμένες θέσεις.

Η εντυπωσιακή πίεση που ασκούν οι ποδοσφαιριστές του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου συνδυάζεται με μια εύθραυστη αμυντική γραμμή που είναι ανεβασμένη πολύ ψηλά στο γήπεδο αφήνοντας ακάλυπτη την πλάτη της ομάδας. Μια τέτοια προσέγγιση απέναντι στη Ρεάλ των Εμπαπέ και Βινίσιους έμοιαζε με πρόσκληση σε πάρτι. Ο Γάλλος χαρακτηρίστηκε «διαστημικός», προφανώς για τον αριθμό των γκολ που πέτυχε (τέσσερα), αλλά ο βαθμός δυσκολίας των εκτελέσεών του ήταν κάτω από τη βάση.

Στο πρώτο γκολ η γραμμή της άμυνας του Ολυμπιακού είχε ανέβει κοντά στη μεσαία γραμμή. Αυτοκτονία όταν υπάρχει αντίπαλος επιθετικός (Εμπαπέ) που συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερων στον κόσμο σε ανοιχτό χώρο. Λεπτομέρεια, οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού που τον καταδίωξαν άργησαν απελπιστικά να τον πλησιάσουν γιατί απλά είναι πιο αργοί.

Στο δεύτερο γκολ, στη σέντρα του Γκιουλέρ δεν υπάρχει αμυντικός πάνω στον Εμπαπέ και βέβαια πιάνει κεφαλιά ανενόχλητος σαν να κάνει ζέσταμα σε προπόνηση. Στο τρίτο γκολ τρεις αμυντικοί του Ολυμπιακού βρίσκονται σε ευθεία γραμμή μεταξύ μεγάλης περιοχής και κέντρου, σαν να προ(σ)καλούν ξανά τον Εμπαπέ να δοκιμάσει το φυσικό του ταλέντο στην ταχύτητα. Και σ’ αυτό το γκολ ο Γάλλος ευλογούσε την τύχη του αφού είχε άπλετο χρόνο να κοντρολάρει την μπάλα και να σημαδέψει τη γωνία της εστίας που ήθελε να τη στείλει. Ακόμα και στο τέταρτο γκολ ο Γάλλος δεν σουτάρει. Απλά απλώνει το πόδι του και με το μυτάκι σκοράρει ξανά.

Η αφελής αμυντική προσέγγιση του Ολυμπιακού που προφανώς οφείλεται στις οδηγίες που είχε δώσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ουσιαστικά πρόδωσε την επιθετική του λειτουργία. Η τελευταία ομάδα που είχε πετύχει τρία γκολ στη Ρεάλ στο Τσάμπιονς Λιγκ ήταν η Αρσεναλ, τον Απρίλιο, στα προημιτελικά της περυσινής σεζόν.

Το θαρραλέο, επιθετικό ποδόσφαιρο το αγαπούν όλοι. Στις διοργανώσεις ωστόσο, το ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να προλάβει οριακά το τρένο της φάσης των νοκάουτ, αλλά το πρόβλημα είναι πως δεν έχει πλέον άλλα περιθώρια απωλειών.