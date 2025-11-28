Η είδηση είναι ότι η Λέρος και η Πάτμος, τα δύο βόρεια νησιά των Δωδεκανήσων, κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας. Επιτέλους, έπειτα από πολλά χρόνια πιέσεων, η κυβέρνηση αποφασίζει να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα – έως τώρα σφύριζε δημοτικούς σκοπούς και τραγούδια του τόπου μας. Η είδηση όμως δεν συμπεριλαμβάνει τη διαχρονική ξεφτίλα του ελληνικού κράτους, όπως αυτή αποτυπώνεται στην περίπτωση της Λέρου. Θα προσπαθήσω να την εξηγήσω, με απλά λόγια, για να δείτε ότι όσα μας συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής κακοδιοίκησης της πολιτείας σε όλα τα επίπεδα, και δεν φταίει ο… κακός μας ο καιρός.

Στη δεκαετία του ’90 λοιπόν, που η Λέρος υδρεύεται από γεωτρήσεις και από μία υδροφόρα του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία πηγαινοέρχεται από τη Ρόδο, αποφασίζεται να κατασκευαστεί στο νησί ένα φράγμα. Επιλέγεται μία φυσική λεκάνη, στην περιοχή Παρθένι, και το έργο ξεκινάει μια χαρά. Κοστίζει περί τα 700 εκατομμύρια δραχμές, τελειώνει το 1999 και παραδίδεται σε χρήση το 2001. Το έργο κατασκευάζεται από το υπουργείο Γεωργίας, έχει αποστολή την ύδρευση των καλλιεργειών της περιοχής, και παράλληλα την ύδρευση του νησιού. Πραγματοποιούνται και τα εγκαίνια, δόξη και τιμή, και μετά περιμένουν να βρέξει για να αρχίσει να γεμίζει ο ταμιευτήρας.

…και το σκάνδαλο στη Λέρο

Οντως τον επόμενο χειμώνα βρέχει, πέφτουν αρκετές βροχές, αλλά το φράγμα δεν λέει να γεμίσει. Κι όχι μόνο δεν γεμίζει, αλλά χάνει μέσα σε δύο εβδομάδες και όσο νερό έχει καταφέρει να συγκεντρώσει από τους παρακείμενους χειμάρρους. Ειδικοί αναζητούν την αιτία, και φυσικά τη βρίσκουν άμεσα. Το έργο παρελήφθη κανονικά από το ελληνικό Δημόσιο, χωρίς κανείς να το… ελέγξει! Αν το ήλεγχε θα διαπίστωνε ότι ο κατασκευαστής είχε παραλείψει να το… στεγανοποιήσει!!!

Να το θωρακίσει δηλαδή με ειδική επίστρωση ώστε να μη διαφεύγει το νερό στη θάλασσα. Το άλλο που διαπιστώθηκε είναι ότι ο πύργος άντλησης ήταν τόσο ψηλά κατασκευασμένος, που ακόμη και αν είχε εξασφαλιστεί η στεγανότητα του φράγματος, δεν θα μπορούσε να γίνει η άντληση του νερού!!!

Ο εργολάβος φυσικά πληρώθηκε κανονικά, αφού οι αρμόδιοι υπάλληλοι είχαν γνωματεύσει προηγουμένως για το «καλώς έχει», αλλά το φράγμα σήμερα, που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της ύδρευσης του νησιού για πολλά χρόνια, χάσκει ανοιχτό και άδειο.

Ως ένα ακόμη, εξωφρενικό, μνημείο της διαχρονικής έφεσης της ελληνικής διοίκησης στα σκάνδαλα. Εξυπακούεται, και το θεωρώ περιττό και να το αναφέρω, ότι κανείς ποτέ δεν πλήρωσε γι’ αυτό το σκάνδαλο…

Επικοινωνιακά παιχνίδια

Εγραφα και χθες ότι «κάθε θαύμα κρατάει τρεις μέρες», και του Τσίπρα, δύο. Δευτέρα και Τρίτη. Προχθές Τετάρτη έγινε μονόστηλο στις εφημερίδες, και χθες Πέμπτη, μην τον είδατε μην τον απαντήσατε, τον Τσίπρα τον λεβέντη τον καραμπουζουκλή, στις εφημερίδες και τα sites. Οπότε τι να κάνει κι αυτός, σου λέει χανόμαστε, πρέπει να το συντηρήσω το εργάκι, πριν εξαφανιστεί εντελώς, και μετά θα πρέπει να αρχίσω να καταγγέλλω τα συμφέροντα και τη διαπλοκή (χαχα!!). Εξού και ανέθεσε στο επιτελείο να συρράψουν δηλώσεις του προέδρου Κυριάκου, του Μαρινάκη (του Παύλου, όχι του δικού μας – σιγά να μην ασχοληθεί με το βιβλίο Τσίπρα), του Κασσελάκη, του Βαρουφάκη, της Ζωής, διανθισμένες με μερικές εισαγωγές από τα δελτία ειδήσεων κ.λπ. Κι αφού εστίασε στις «λέξεις», με μουσικό χαλί το «πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης», εμφανίστηκε ο ίδιος. Αυτοπροσώπως. Να τους ευχαριστήσει όλους για τη βοήθεια στην προώθηση του βιβλίου και να αναγγείλει ότι «αυτός θα μιλήσει στις 3 Δεκέμβρη στο Παλλάς», και ότι μας περιμένει όλους. Και κάπως έτσι, βρέθηκε πάλι στα sites, και αναπόφευκτα στα βραδινά δελτία ειδήσεων.

Το παίζει καλά, το παιχνίδι…

Δούκας κατά γεωτρήσεων

Ενα δίκιο θα το δώσω στον δήμαρχο Δούκα, ο οποίος μετείχε στην εκδήλωση του «Κόσμου», του οικολογικού εγχειρήματος του Πέτρου Κόκκαλη, προκειμένου να συζητηθούν τα αποτελέσματα της πρόσφατης παγκόσμιας συνάντησης για το κλίμα, στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος Δούκας που μετείχε στη διάσκεψη, εξέφρασε ζωηρές επιφυλάξεις για τις γεωτρήσεις που ξεκινούν στο Ιόνιο, και τις έρευνες νοτίως της Κρήτης. Οπως είπε, προφανώς μετά λόγου γνώσεως, «μετά από τόσα χρόνια (ερευνών) δεν έχουμε ακόμα βεβαιωμένα αποθέματα και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το όφελος για τη χώρα μας και τους πολίτες. Και, πάντως, καμία σχέση με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που ακούγονταν».

Εγώ θα προσθέσω και κάτι ακόμη: ότι ακόμη και αν υπάρχουν σοβαρά κοιτάσματα, θέλουν 10 χρόνια από σήμερα να αντληθούν. Αλλά ακόμη και αν αντληθούν, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθούν, επειδή η επιστήμη κάνει άλματα στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας…

Ψάχνουν τώρα τον «Φραπέ»

Το «δούλεμα» στην πολιτική είναι κοινή πρακτική, πώς αλλιώς να «πουληθεί» το προϊόν; Αν ήταν να λένε αλήθειες, δεν θα «τσίμπαγε» πελάτης, εδώ που τα λέμε. Θεμιτό, αλλά όχι αποδεκτό, λοιπόν, το «δούλεμα». Ακόμη και το λεγόμενο «ψιλό γαζί», κι αυτό μπορεί υπό προϋποθέσεις να αναγνωρίσεις την «αναγκαιότητά» του, στην πολιτική. Αλλά όχι πάντα, και όχι ως καθημερινή πρακτική. Θυμάστε που η ΝουΔου, ουσιαστικά φυγάδευσε εκείνον τον απίθανο «Φραπέ», το σύμβολο της γαλάζιας επιδρομής στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την Εξεταστική Επιτροπή; Κι ύστερα, τάχα μου και καλά θα τον έστελναν στον εισαγγελέα για «απείθεια» έναντι της Εξεταστικής Επιτροπής; Τα θυμάστε, δεν μπορεί. Είχε γίνει θέμα η φυγάδευση, μόνο και μόνο για να μην τον στριμώξει το ΠΑΣΟΚ και αποκαλυφθεί η κουμπαριά με το μητσοτακέικο, και οι υπόλοιποι δεσμοί με κόμμα και κυβέρνηση του περί ου ο λόγος κυρίου. Τώρα το έργο, άλλαξε. Ψάχνουν τον «Φραπέ» να τον… προσκομίσουν (χα!) ενώπιον της Επιτροπής. Οι νεοδημοκράτες! Οι ίδιοι που τον είχαν φυγαδεύσει!..

Ντροπή

Τρέλα; Οχι. Ελιγμός; Ούτε. Σχέδιο απόδρασης από τη ζοφερή πραγματικότητα. Οπως εξήγησε ο Μακάριος φίλος μου, Λαζαρίδης, στην Επιτροπή η ανάγκη ακόμη και για βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ» προέκυψε, διότι στο μεταξύ μεσολάβησε η κατάθεση ενός πασόκου, ονόματι Αντωνόπουλου, που η ΝουΔου κατηγορεί για… άνομες σχέσεις, με τον «Φραπέ» (για την ακρίβεια με τον γιο του), και θέλει τον «Φραπέ» στην Εξεταστική να δώσει απαντήσεις για το είδος της συνεργασίας με τον βδελυρό πασόκο!!!

Γελάτε; Μη γελάτε καθόλου. Το «ψιλό γαζί» που λέγαμε προηγουμένως, σε μια τυπική εμφάνιση. Οπως είπε λοιπόν ο Μακάριος (που τελικά απέφυγε το μεγάλο λάθος να υποβάλει μήνυση στο γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ), πρέπει «να κληθεί εκ νέου άμεσα για να μας καταθέσει και εκείνος τι γνωρίζει για τον κ. Αντωνόπουλο και το σύστημα ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν δεν προσέλθει εκ νέου, θα σταλεί στον εισαγγελέα να κρίνουν θεσμικά για το γεγονός ότι δεν έρχεται στην επιτροπή μας (…) η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τα επόμενα βήματα με το βασικότερο που απομένει να είναι η βίαιη προσαγωγή του».

Μάλιστα. Διότι το μεγάλο θέμα της Εξεταστικής είναι αν ο εν λόγω πασόκος Αντωνόπουλος, που πήρε 15.000 παράνομη επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα επέστρεψε εδώ και μήνες, είχε σχέσεις με την οικογένεια του «Φραπέ». Και όχι τα εκατομμύρια που λεηλάτησε η γαλάζια ακρίδα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ντροπή; Ποιος την έχασε για να τη βρει η ΝουΔου…