Σε κάθε δημόσια τοποθέτησή του ο Ράφα Μπενίτεθ δείχνει ένα πρόσωπο διαφορετικό απ’ αυτό που συνηθίζουν οι προπονητές. Με την έννοια ότι δεν μιλάει μόνο για το παιχνίδι που έχει μπροστά του ή αυτό που πέρασε, αλλά πηγαίνει σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Για να εξηγήσει το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, το πλάνο που έχει ο ίδιος, τα όσα σκέφτεται για το ποδόσφαιρο. Μετά το ματς με τον Πανσερραϊκό ο ισπανός προπονητής πήρε μόνος του τον λόγο για να εξηγήσει ότι ναι μεν τώρα η ομάδα κερδίζει και έχει τρέξει ένα σερί, αλλά θα έρθουν και δύσκολες βραδιές. Και εκεί είναι που θα χρειαστεί περισσότερο τη στήριξη όλων.

Το ίδιο έκανε και στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ενόψει του σημερινού αγώνα με τη Στουρμ Γκρατς (22:00) στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε ένα ματς… μισή πρόκριση για τον Παναθηναϊκό, που αν το πάρει θα έχει κάνει το σημαντικότερο βήμα. O Μπενίτεθ μίλησε μεν για τον αγώνα και τον ευρωπαϊκό στόχο του Παναθηναϊκού, αλλά αναφέρθηκε και πάλι σε ένα γενικότερο πλαίσιο για την ομάδα του.

«Πρέπει να ξέρουν όλοι τι πρέπει να κάνουν στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε και την τύχη να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια. Χάσαμε στον Βόλο, αλλά μετά κερδίσαμε πάλι. Προσπαθούμε να αλλάξουμε πράγματα. Να διορθώσουμε πράγματα. Σε 30 μέρες δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε όλα. Αν κερδίζουμε το μήνυμά μου είναι πιο εύκολο να περαστεί και να το πιστέψουν όλοι. Είναι αρκετά πράγματα μαζί, τα οποία αυτή τη στιγμή πάνε καλά. Ο Κώτσιρας πριν είδατε ότι ένιωθε αυτοπεποίθηση, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με όλους.

Να υπάρχει η πίστη ότι στον αγωνιστικό χώρο υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Υπάρχει το plan A. Αν δουλέψει, όλα καλά. Στον τελευταίο αγώνα δεν δούλευε καλά στα πρώτα λεπτά, αλλά προσαρμοστήκαμε σε κάποια πράγματα και όλα πήγαν καλύτερα. Ούτε εγώ θα είμαι πάντα σωστός στις τακτικές αποφάσεις μας. Εχουμε ευτυχώς και παίκτες που έρχονται από τον πάγκο και μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα όταν έχει κολλήσει».

Ο Μπενίτεθ αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή προοπτική του Παναθηναϊκού, με δεδομένο ότι ο ίδιος έχει πολλές επιτυχίες σε τέτοιες διοργανώσεις. «Το να ονειρεύεσαι είναι αρκετά εύκολο. Εννοείται ότι σκέφτομαι ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε τρόπαιο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πηγαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι, νίκη με νίκη κι έτσι γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα. Η εμπειρία μου, είναι καταφέρνοντας να χρησιμοποιήσω όλους τους ποδοσφαιριστές, να έχω τους πάντες στο 100% σε κάθε αγώνα. Αν κερδίζεις γίνεσαι όλο και πιο δυνατός. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο για το παρελθόν. Αυτός είναι ο τρόπος.

Στο Κύπελλο όταν κάναμε 10 αλλαγές κερδίσαμε, είναι πολύ σημαντικό να το νιώθει αυτό η ομάδα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να επικεντρωθούμε στον συγκεκριμένο αγώνα. Να κάνουν όλοι τα πάντα για να κερδίσουν. Η δική μου δουλειά είναι οι παίκτες να δίνουν τα πάντα και να μη σκέφτονται το ματς που έρχεται μετά. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Ξέρουμε το καλεντάρι. Μπορεί να λέω ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνο στο αυριανό ματς, αυτό ισχύει για τους παίκτες. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας και τα επόμενα. Μπορεί να μη λέμε καν στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές ότι δεν πρέπει να παίξουν κάποια στιγμή για να μη ρισκάρουν τραυματισμό».

Οσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Τσιριβέγια έκανε χθες μέρος της προπόνησης αλλά παραμένει εξαιρετικά αμφίβολος για το σημερινό ματς και δύσκολα θα το ρισκάρει ο Μπενίτεθ. Αντίθετα, ο Κώτσιρας προπονήθηκε κανονικά και αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα.

Από το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα του Europa League ξεχωρίζει το Πόρτο – Νις, ενώ σπουδαίο ματς αναμένεται στην Ολλανδία μεταξύ της Φέγενορντ και της Σέλτικ. H Νότιγχαμ υποδέχεται τη Μάλμε, ενώ η Μπολόνια φιλοξενεί στην Ιταλία τη Ζάλτσμπουργκ.