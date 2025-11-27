Μια από τις πιο τραγικές ιστορίες στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ήταν το ξεκλήρισμα μιας βραζιλιάνικης ομάδας, της Σαπεκοένσε, τέτοιες μέρες σαν σήμερα, στις 28 Νοεμβρίου 2016. 71 νεκροί και 6 επιζώντες ήταν ο τραγικός απολογισμός της συντριβής του αεροσκάφους της πτήσης τσάρτερ CP-2933 στην περιοχή του Μεντεγίν, που μετέφερε την αποστολή της βραζιλιάνικης ομάδας Σαπεκοένσε στην Κολομβία για τον πρώτο τελικό του Κόπα Σουδαμερικάνα με την Ατλέτικο Νασιονάλ.

Η ομάδα επρόκειτο να πετάξει με αεροπλάνο βρετανικής εταιρείας, απευθείας με πτήση τσάρτερ για το Μεντεγίν της Κολομβίας. Η συγκεκριμένη πτήση δεν εγκρίθηκε όμως, με αποτέλεσμα η αποστολή της βραζιλιάνικης ομάδας να αλλάξει αεροπλάνο στη Βολιβία, όπου επιβιβάστηκε στο μοιραίο αεροσκάφος της τοπικής αεροπορικής εταιρείας LaΜia.

Το αεροπλάνο έπεσε λόγω έλλειψης καυσίμων, καθώς ο πιλότος δεν ακολούθησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης και δεν δήλωσε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα καυσίμων για να γίνει προτεραιότητα προσγείωσης. Επιπλέον, αύξησε την ταχύτητα του αεροσκάφους κατά την κατάβασή του, κάτι που οδήγησε στην εξάντληση των καυσίμων. Το αεροπλάνο συνετρίβη στην ορεινή περιοχή Ελ Γκόρντο (σε υψόμετρο 3.300), σε απόσταση μόλις 40 χιλιομέτρων από το διεθνές αεροδρόμιο του Μεντεγίν. Από τους 77 ανθρώπους (68 επιβάτες και εννέα μέλη του πληρώματος) που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους οι 71. Ανάμεσά τους, 19 παίκτες και όλο το τεχνικό επιτελείο της βραζιλιάνικης ομάδας.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν ζωντανοί επτά άνθρωποι: τέσσερις ποδοσφαιριστές, ένας δημοσιογράφος, μια αεροσυνοδός και ένας μηχανικός αεροσκαφών. Ο Ντανίλο, ένας από τους τερματοφύλακες της ομάδας, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, στο νοσοκομείο.

Ο Ζαμπιέρ – Ελιο Νέτο νοσηλεύτηκε για πολύ καιρό σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά προβλήματα στο κρανίο, τον πνεύμονα, το γόνατο, το κεφάλι και τον καρπό. Βασανίστηκε, επί μήνες, με φυσικοθεραπείες και ατομικές προπονήσεις. Ηθελε να ξαναπαίξει αλλά δεν τα κατάφερε, όμως η Σαπεκοένσε δεν έλυσε το συμβόλαιό του. Ο Τζάκσον Φόλμαν, τερματοφύλακας, έχασε το δεξί του πόδι. Του τοποθετήθηκε τεχνητό μέλος, κι έπειτα από ένα μακρύ και επίπονο πρόγραμμα θεραπείας και ασκήσεων που ακολούθησε πιστά, επιδεικνύοντας απίστευτη θέληση, επέστρεψε στις προπονήσεις. Αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει και στους αγώνες.