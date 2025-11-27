Από εδώ και πέρα, το αφήγημα του βιβλίου του Τσίπρα που θεωρείται προάγγελος της πολιτικής του επανόδου, αναγκάζει το ΠΑΣΟΚ να βγει στην επίθεση για τον πρώην πρωθυπουργό – και αυτό θα γίνει πιο φανερό στη σημερινή ραδιοφωνική συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ένα από τα όπλα τους είναι η διαχείριση που γίνεται στο βιβλίο για την περίοδο 2008-2015, η έλλειψη οποιασδήποτε παραδοχής για το βάρος που σήκωσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο, η έλλειψη αυτοκριτικής για τη στάση του στο αντιμνημόνιο, ακόμα και η μισή παραδοχή για τον Παπανδρέου, με τη φράση για τον «Ολαντρέου», αλλά χωρίς αναφορά στον Πινοσέτ.

Γραμμές άμυνας

Αν η πασοκική γραμμή άμυνας μπορεί να περιγραφεί σε μια φράση, αυτή είναι «δειλός και ψεύτης» – τόσο για την έλλειψη αυτοκριτικής (στο επιχείρημα ότι κανείς άλλος πρώην πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης δεν έχει κάνει, απαντούν ότι κανείς δεν φιλοδοξούσε να επιστρέψει με rebranding) όσο και για την αξιοποίηση του διαλόγου με τη Φώφη Γεννηματά, ο οποίος διαψεύστηκε με τον κατηγορηματικό τρόπο από παρόντες στενούς της συνεργάτες, ακόμα και από τον σύζυγό της, που ήταν παρόντες. Ειδικά με την προοπτική της επανόδου Τσίπρα, η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, καθώς οι περισσότεροι μέσα στο ΠΑΣΟΚ δεν τάσσονται υπέρ της συμπόρευσης.

Έχουν μιλήσει

«Δεν θεωρώ ότι ήταν λιγοψυχία… Βασανίστηκα το 2023 για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ακολούθησε ευτελισμός με την υπόθεση Κασσελάκη», ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας εκ νέου για τις αποκαλύψεις της «Ιθάκης» που τον αφορούν – δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται αν υπάρχει αμηχανία μετά τα όσα έχουν ειπωθεί τόσο για τον ίδιο όσο και για την Εφη Αχτσιόγλου, που δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί δημόσια για όσα την αφορούν. Ο Χαρίτσης, πάντως, τάχθηκε ξανά υπέρ των συνεργασιών και ενός σχήματος με ενιαίο ψηφοδέλτιο των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς.«Μπορούμε να φτάσουμε εκεί», είπε, ενώ αποκάλυψε πως ως Νέα Αριστερά έχουν μιλήσει εδώ και καιρό με τον Τσίπρα για την ανάγκη να υπάρξει εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης.

Πηγαδάκι

Ενα πηγαδάκι που είχε ενδιαφέρον χθες το απόγευμα στο Σεράφειο, στην εκδήλωση για το κλίμα που διοργανώθηκε από τον «ΚΟΣΜΟ», ήταν αυτό του Χάρη Δούκα, του Κώστα Ζαρχαριάδη και του Σωκράτη Φάμελλου. Το οποίο οι συμμετέχοντες ονόμασαν «αυτοδιοικητικό», καθώς και οι τρεις έχουν περάσει από την αυτοδιοίκηση – ο Φάμελλος παλαιότερα, στον Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό που δείχνει κυρίως είναι την καλή επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, που δεν έχει σταματήσει να υπάρχει. Παρών με βίντεο ήταν, τελικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση. Πιο ενδιαφέρουσα, βέβαια, ήταν η φυσική παρουσία Πολάκη.