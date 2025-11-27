«Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή τους καλεί όλους. Και τους βουλευτές που έφυγαν και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ», είπε η Αννα Διαμαντοπούλου. Εντάξει, πέρυσι τέτοια εποχή δήλωνε πως δεν θα δεχθούν στη Χαριλάου Τρικούπη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά υποδέχθηκαν τη Θρασκιά και τον Πέτρο Παππά, που έκαναν μια στάση ως ανεξάρτητοι προτού ενταχθούν στην πράσινη ΚΟ. Οπότε, ίσως το Κίνημα είναι πια έτοιμο να ανοίξει τις πόρτες του και σε ορισμένους «γενίτσαρους» – όπως αποκαλούσε το 2022 όσους το εγκατέλειψαν για άλλες κομματικές στέγες ο αρχηγός του.

Κεφάλαιο

Η Νατάσα Γκαρά έχει διαβάσει ένα κομμάτι της «Ιθάκης» και περιμένει «με μεγάλο ενδιαφέρον» να φτάσει στο τελευταίο κεφάλαιο για να μελετήσει πώς «βλέπει ο Αλέξης Τσίπρας τη σημερινή συγκυρία και ποια προσέγγιση προτείνει για την επόμενη μέρα». Παρότι κατανοώ την προσμονή της και δεν μου αρέσει (πολύ) να κάνω spoiler, η πρώην συντρόφισσά του μπορεί να μελετήσει την τελευταία ομιλία του στον Economist. Γράφει τα ίδια που είπε τότε με περισσότερα λόγια.

Συνεργάτες

«Πριν από το 2015 οι συνεργάτες του τον οδήγησαν στην κυβέρνηση. 2015 με ’19 τον οδήγησαν στην παραίτηση. 2019 με ’23 στις ήττες. Δηλαδή, πράγματι ο Τσίπρας μάς λέει ότι έχει ας πούμε, μία και μοναδική αδυναμία. Δεν επιλέγει καλά τους συνεργάτες του. Εχει δίκιο». Τάδε έφη ο Νίκος Καρανίκας, σχολιάζοντας το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού. Παρότι πολλοί συμφωνούν στη διάγνωση του τσιπρικού ελαττώματος, λίγοι πιστεύουν ότι άρχισε να διαλέγει τους λάθος ανθρώπους μετά την είσοδό του στο Μαξίμου.

Υποψήφια

Την περίμεναν όλοι στην Εξεταστική την Πόπη Σεμερτζίδου. Μέχρι κι ο Λαζαρίδης, λοιπόν, για να σώσει τη νεοδημοκρατική τιμή, τη ρώτησε γιατί την έκοψε η ΝΔ από τα ψηφοδέλτια το 2023 (το 2019 ήταν υποψήφια βουλευτής με το κόμμα). Εκείνη του απάντησε πως έπρεπε να κατέβει. «Το δικαιούμουν κατά την άποψή μου», φέρεται να ανέφερε. Εντάξει, μεταξύ μας, αν λάβει κανείς υπόψη τα κριτήρια με τα οποία συνήθως φτιάχνουν ψηφοδέλτια στις κομματικές έδρες, καταλαβαίνει γιατί αντέδρασε έτσι η «αγρότισσα με τη Φεράρι».