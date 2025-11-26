Η νίκη στη Μάλμε «έφτιαξε» πολύ την ευρωπαϊκή ζωή του Παναθηναϊκού και αύξησε τις ελπίδες των Πράσινων για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Είτε στην «ενδιάμεση» ζώνη, είτε απευθείας στους «16» αν καταφέρει η ομάδα του Μπενίτεθ να τερματίσει στην πρώτη οχτάδα της βαθμολογίας της διοργάνωσης. Αρκεί να εξαργυρώσουν εκείνη τη νίκη που ήρθε με το γκολ του Τζούρισιτς στη Σουηδία.

Το αυριανό παιχνίδι απέναντι στη Στουρμ Γκρατς στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι κομβικό για την εξέλιξη της πορείας του Παναθηναϊκού, ενώ ακολουθεί και δεύτερο σερί εντός έδρας ματς, αυτό απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν. Ο Παναθηναϊκός των έξι βαθμών σε τέσσερις αγωνες έχει την ευκαιρία να φτάσει το… όριο που οδηγεί στην επόμενη φάση, το οποίο υπολογίζεται στους 10 με 11 βαθμούς. Αλλά αν καταφέρει να κάνει το δύο στα δύο στα επόμενα ματς, τότε θα βάλει μεγάλη υποψηφιότητα για την πρώτη οχτάδα της διοργάνωσης που θα του «γλιτώσει» έναν γύρο.

Και φυσικά θα του ανοίξει τον δρόμο για μια καλή πορεία στη διοργάνωση, μια πορεία που όλοι θέλουν στον σύλλογο. Και για λόγους πρεστίζ και για τη βαθμολογία της ομάδας, αλλά και για τα οικονομικά οφέλη που θα υπάρξουν. Εκείνος που προβληματίζεται περισσότερο πάντως για το αυριανό παιχνίδι είναι ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος συνεχίζει να αντιμετωπίζει αγωνιστικά θέματα, με το μεγάλο ερωτηματικό να έχει να κάνει με τη μεσαία γραμμή. Οι εξετάσεις του Πέδρο Τσιριβέγια έδειξαν ότι υπέστη μία φλεγμονή στον αστράγαλο, κάτι που τον τοποθετεί στη λίστα των αμφίβολων για το αυριανό παιχνίδι. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από τη στιγμή που θα απουσιάσει από το ματς και ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος είναι τιμωρημένος.

Στο ματς της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό, οι Σιώπης και Τσιριβέγια ήταν τα βασικά χαφ του Παναθηναϊκού, έχοντας τον Τάσο Μπακασέτα μερικά μέτρα πιο μπροστά. Αν ο Ισπανός δεν προλάβει το ματς με τη Στουρμ, ο Μπενίτεθ θα είναι αναγκασμένος να αλλάξει κατά πολύ τα πλάνα του. Τη μία θέση σίγουρα θα πάρει ο Τσέριν, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή την Κυριακή, αλλά αποτελεί σίγουρα ερωτηματικό το ποιος θα βρίσκεται δίπλα του. Αν ο Ρενάτο Σάντσες είναι απολύτως καλά δεν αποκλείεται να είναι εκείνος η επιλογή του Μπενίτεθ, σε διαφορετική περίπτωση είναι πιθανό να δούμε ακόμα και τον Μπακασέτα να έρχεται μερικά μέτρα πιο πίσω στο γήπεδο και να παίζει ο Τζούρισιτς στη θέση «10».

Μπουτσικάρης

Οι αλλαγές στον Παναθηναϊκό σε διοικητικό επίπεδο συνεχίζονται και το νέο πρόσωπο που αναμένεται να πάρει θέση στο Δ.Σ. είναι ένας γνωστός από τα… παλιά. Ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης αναμένεται να επιστρέψει στην ΠΑΕ ως αντιπρόεδρος αντί της Αθηνάς Μπαλωμένου και γι’ αυτό τον λόγο ο Παναθηναϊκός προχώρησε στη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για τις 13:00 της 15ης Δεκεμβρίου, με κύρια θέματα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Δ.Σ. και την προκήρυξη νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Το ενημερωτικό σημείωμα που «ανέβηκε» στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στην επίσημη ιστοσελίδα της πράσινης ΠΑΕ δεν αναφέρει το ποσό της νέας ΑΜΚ που θα προκηρυχθεί, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν πως η νέα αύξηση θα αφορά ένα ποσό που θα φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ, ως ποσό χρηματοδότησης για την εύρυθμη λειτουργία της ΠΑΕ μέσα στο 2026 (συμβόλαια παικτών/προπονητών, μεταγραφές, φορολογία, λειτουργικά και λοιπά έξοδα). Το συγκεκριμένο ποσό προσεγγίζει το όριο και το ποσοστό των χρημάτων που μπορεί να εισφέρει ως απευθείας χρηματοδότηση στην ΠΑΕ η ιδιοκτησία του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού (Γιάννης Αλαφούζος), με βάση και το Cost Control και τα όσα επιτάσσει το Financial Fair Play για τη χρηματοδότηση τριετίας του κάθε κλαμπ απ’ τους μετόχους του.

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια του ντέρμπι με την ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ.