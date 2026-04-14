LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.
«Ζεσταίνεται» ο κόσμος της Παρί Σεν Ζερμέν στο δρόμο προς το Άνφιλντ
Η προετοιμασία του δεύτερου αγώνα ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Παρί Σεν Ζερμέν είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας είναι αρκετοί. Το ταξίδι στο Λίβερπουλ δεν είναι και μακρινό, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη συμπαράσταση προς την ομάδα του Λουίς Ενρίκε. ❤️ WE’RE COMING 💙#UCL pic.twitter.com/ldaJ2TqzyN — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 14, […]
Φανταστική η Εθνική Γυναικών, νίκη 3-2 με τα Νησιά Φερόε και 3/3 στον όμιλο
Νικηφόρο πέρασμα για την Εθνική Γυναικών στον προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά από τις επιτυχίες του Μαρτίου στο Ηράκλειο απέναντι σε Γεωργία (3-0) και Νησιά Φερόε (2-0), ήρθε και η τρίτη νίκη. Αυτή τη φορά στην έδρα των Νήσεων Φερόε με σκορ 3-2. Σκόρερ οι Μωραίτου, Γιαννακά και Δρακογιαννάκη. Στο Τορσχάβν η Εθνική Γυναικών […]
Έχασε match point, στο 1-1 τα σετ και διακοπή στον αγώνα του Τσιτσιπά λόγω… σκότους (vid)!
Το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Φαμπιάν Μαροζάν στο Μόναχο, διεκόπη λόγω σκότους και θα συνεχιστεί την Τετάρτη.
Αιφνιδιαστικό «διαζύγιο» στην Ίντερ Μαϊάμι: Αποχώρησε ο Μασεράνο
Ο Χαβιέρ Μασεράνο αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ίντερ Μαϊάμι, σε μια εξέλιξη που προκάλεσε έκπληξη. Ο Αργεντινός προπονητής ανακοίνωσε την αποχώρησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, βάζοντας ξαφνικά τέλος στη συνεργασία του με τον σύλλογο, παρότι το κλίμα παρέμενε θετικό. Πίσω του αφήνει, μια ομάδα γεμάτη αστέρια, όπως οι Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες, […]
Υπό τον ήχο λαϊκού τραγουδιού το τελευταίο αντίο στον Στέφανο Μπορμπόκη (vid)
Βαρύ είναι το κλίμα στον ΠΑΟΚ και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το Σάββατο (11/4), μετά την απώλεια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του «Δικεφάλου», Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών. Στην κηδεία του βρέθηκαν πρώην συμπαίκτες του από τον ΠΑΟΚ, εκπρόσωποι της διοίκησης, καθώς και φίλοι της ομάδας, τιμώντας τη […]