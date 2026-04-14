Η ώρα για τις μεγάλες ρεβάνς των προημιτελικών του UEFA Champions League… έφτασε.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στο «Μετροπολιτάνο» τη Μπαρτσελόνα σε έναν ισπανικό «εμφύλιο» και καλείται να διαχειριστεί το υπέρ της 2-0 από τον πρώτο αγώνα.

Τα γκολ για τους «ροχιμπλάνκος» πέτυχαν οι Άλβαρες και Σόρλοθ, ενώ την κόκκινη από πλευράς «μπλαουγκράνα» είδε ο Κουμπαρσί.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας η Λίβερπουλ φιλοξενεί στο «Άνφιλντ» την κάτοχο του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν και με τη δύναμη της έδρας θέλει να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0.

Τα γκολ για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε πέτυχαν οι Ντουέ και Κβαρατσκέλια.

Πότε και πού θα δείτε τους δύο αγώνες

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (COSMOTE SPORT 2)

22:00 Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν (COSMOTE SPORT 3)